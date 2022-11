VVD vraagt wethouder opnieuw om opheldering over statushouders in Utrecht die baan opzegden

De Utrechtse fractie van de VVD heeft wethouder Rachel Streefland opnieuw vragen gesteld over de berichtgeving over statushouders in Utrecht die hun baan zouden hebben opgezegd nadat ze deze zomer een huurwoning hadden gekregen. Een nieuw artikel van het FD hierover roept nieuwe vragen op.

Hoe zat het ook alweer? Op 9 oktober verscheen in het FD een artikel waarin stond dat tientallen statushouders ontslag hadden genomen direct nadat ze deze zomer vanuit het asielzoekerscentrum in Utrecht versneld waren doorgestroomd naar een woning. Er ontstond direct veel commotie over het artikel en de wethouder kwam er twee dagen later direct op terug.

In antwoord op vragen van de VVD liet wethouder Rachel Streefland weten dat de cijfers van het FD niet klopten. Het zou gaan om zes statushouders die hun baan opzegden en er was volgens de wethouder geen direct verband met de versnelde woningtoewijzing. Later corrigeerde Streefland dat aantal naar drie, nadat “nog wat steviger” was uitgezocht hoe de situatie in elkaar zit. VVD-raadslid Tess Meerding vroeg de wethouder vervolgens of het FD om een rectificatie gevraagd zou worden. Wethouder Streefland zei daarover destijds: “Ik denk dat we dat ook zeker zullen doen.”

Geen rectificatie

Vorige week verscheen opnieuw een artikel van het FD, waarin wethouder Streefland terugblikt op de eerdere publicatie. De VVD vraagt de wethouder naar aanleiding van dat artikel nu opnieuw om opheldering, omdat geen sprake zou zijn van een rectificatie.

“In het nieuwe artikel van 24 oktober staat echter dat de fastfoodketen waar het FD meer sprak, blijft vasthouden aan de genoemde aantallen”, aldus de VVD. “Klopt het dat het FD niet bereid is om een rectificatie te plaatsen? Zo ja, wat is de motivering van het FD hiervoor?” De VVD wil verder weten waarom er gekozen is voor een artikel in deze vorm en wie het initiatief hiervoor heeft genomen.

Lastig in beeld te krijgen

Streefland vertelt in het artikel verder dat het lastig is om een beeld te krijgen van de situatie. “We moeten echt heel goed kijken in de systemen en soms worden bepaalde gegevens van het COA en de gemeente ook niet met elkaar gekoppeld, omdat het wegens privacyregels niet mag. Dan kan misschien iets wel zo zijn, maar wordt het niet aangegeven in de systemen en kunnen wij er niets over zeggen”, zegt Streefland tegen het FD.

De VVD vraagt zich af hoe ‘deze voorzichtigheid’ in Streeflands antwoord rijmt met “de stellige uitspraak uit de raadsvergadering dat het om drie statushouders zou gaan die afgelopen zomer hun baan opzegden”.

“Het antwoord van de wethouder lijkt erop te wijzen dat we in Utrecht eigenlijk helemaal niet in beeld hebben om hoeveel statushouders het in totaal gaat. Klopt dat?”, vraagt de VVD zich af. Tot slot wil de partij weten wat er besproken is in het gesprek dat de wethouder naar eigen zeggen met de betreffende fastfoodketen heeft gehad.