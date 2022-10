Wethouder Streefland: ‘Niet zes maar drie statushouders in Utrecht namen ontslag’

Niet zes maar drie statushouders in Utrecht hebben afgelopen zomer hun baan opgezegd. Ook ging het om bijbanen. Dat heeft wethouder Rachel Streefland donderdag gezegd in een vergadering van de gemeenteraad, nadat “nog wat steviger” is uitgezocht hoe de situatie nou precies in elkaar zit.

Afgelopen week ontstond veel commotie over een artikel van het FD. De krant schreef dat ‘tientallen statushouders’ hun baan hadden opgezegd nadat ze via de versnelde woningtoewijzing in Utrecht een huis hadden gekregen. Het college van burgemeester en wethouders corrigeerde dat dinsdag. Volgens het college ging het niet om ‘tientallen’, maar om zes statushouders die werkten bij een fastfoodketen en mogelijk ‘een paar andere statushouders’ die werkten bij een andere horecaonderneming.

Dat blijkt nu toch weer anders te zitten: het waren er niet zes maar drie. “We hebben het nog wat steviger uitgezocht”, zei Streefland in de gemeenteraadsvergadering. Bij de gemeente is niet van zes, maar van drie statushouders bekend dat ze hun baan hebben opgezegd. Daar komt bij dat het gaat om bijbanen die zij afgelopen zomer hadden.

Reactie Tess Meerding

VVD-raadslid Tess Meerding wilde in de vergadering van donderdag graag reageren op de nieuwe uitleg van de wethouder. Meerding reageerde zondag na publicatie van het FD-artikel namelijk in stevige bewoordingen op Twitter. “Dit maakt mij zó boos”, schreef ze. “Een middelvinger naar de belastingbetalende Utrechter.” Ook stelde ze de dag na de publicatie samen met Stadsbelang Utrecht, de PVV en CDA gelijk schriftelijke vragen over de kwestie.

Meerding komt nu terug op haar woorden. “Als ik de kennis had gehad die we vandaag de dag hebben, dan had ik de vragen en ook de tweet die ik heb gestuurd niet in die bewoordingen neergezet. (…) Ik vind het belangrijk om het debat goed te voeren op basis van de feiten en ik betreur het ook echt heel erg dat dat niet is gelukt.”

Rectificatie

Meerding noemt daarbij dat ze door het artikel van het FD op het verkeerde been is gezet en denkt dat het goed is om het FD om een rectificatie te vragen als de informatie in het artikel niet klopt. Streefland gaat daar in mee. “We hebben in reactie op het FD aangegeven dat het gaat om enkele (statushouders, red.). Het waren er niet tientallen, het waren er niet eens zes maar nog minder.” Over het vragen om een rectificatie van het FD zegt Streefland: “Ik denk dat we dat ook zeker zullen doen.”

