Waarschuwingsperiode zero-emissiezone verloopt in Utrecht; kans op boete

Sinds begin dit jaar gelden nieuwe regels over de zero-emissiezone in de stad Utrecht. Hiermee wil de gemeente Utrecht vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s uit de stad weren. Van 1 januari tot en met 30 juni 2025 geldt een waarschuwingsperiode, maar vanaf dinsdag 1 juli wordt er ook gehandhaafd en riskeren overtreders een boete. De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s.

Momenteel zijn er drie groepen voertuigen die geen toegang hebben tot de zero-emissiezone: bestelauto’s met emissieklasse 4 en lager, nieuwe bestel- en vrachtauto’s die in 2025 op kenteken zijn gezet, dus officieel op naam van iemand staan, en vrachtwagens die vóór 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet. De zero-emissiezone in Utrecht ligt grotendeels in de binnenstad.

Ontheffingen en uitzonderingen

Zowel bedrijven als particulieren kunnen op de website opwegnaarzes.nl controleren of hun voertuig de zero-emissiezone mag betreden. Op deze website zijn ook de uitzonderingen van de zero-emissiezones te vinden.

Ontheffingen kunnen worden aangevraagd bij de RDW. Het aanvragen van een ontheffing kan enkele weken in beslag nemen, met uitzondering van een dagontheffing voor eenmalige toegang tot een zero-emissiezone. Een dagontheffing kan namelijk direct online worden aangevraagd.

Door het invoeren van zero-emissiezones zijn er minder vervuilende voertuigen met een hoge CO₂-uitstoot.