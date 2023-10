Walk of Love trekt door Ondiep en Utrechtse binnenstad

Ruim honderd mensen liepen zaterdag mee met de Walk of Love door Utrecht. Deze kleurrijke demonstratie begon in Ondiep. De organisatoren hebben naar eigen zeggen voor deze startlocatie gekozen vanwege de ‘liefdevolle respons’ van de buurtbewoners na negatieve reacties op regenboogvlaggen eerder dit jaar.

De Walk of Love was onderdeel van het Utrecht Queer Culture Festival. Simon Timmerman, een van de organisatoren, zegt dat met deze demonstratie de liefde in al haar diversiteit wordt gevierd. “Helaas is dat voor veel mensen in onze gemeenschap lang niet altijd de realiteit.”

Afgelopen zomer werden in de Utrechtse wijk Ondiep meerdere huizen bekogeld met eieren omdat de bewoners de regenboogvlag hadden opgehangen. Ook waren mensen bedreigd en geïntimideerd. Uit solidariteit met de bewoners van het bekogelde huis, besloten andere buurtbewoners ook een regenboogvlag op te hangen. De politie liet destijds weten twee minderjarige jongens te hebben gearresteerd vanwege ‘kwetsend en intimiderend’ gedrag.

Liefdevolle reactie

Vanwege de volgens Timmerman ‘liefdevolle’ reactie van de overige Ondiepers is besloten de Walk of Love te starten op het Klokkenveld. Vanaf daar liep de menigte door verschillende straten van de wijk om uiteindelijk via Oudenoord en de Lange Viestraat te eindigen op het Domplein.

In eerdere edities vond de Walk of Love plaats rondom de Internationale Dag tegen lhbti+ fobie op 17 mei. In 2019 was de laatste editie en liepen ruim 800 deelnemers mee. Vanaf nu zal de Walk of Love plaatsvinden rondom Coming Out Dag op 11 oktober.