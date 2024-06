Wat gaat er gebeuren met het monumentale Huis van Mien? Utrechters mogen stemmen

De gemeente Utrecht wil het Huis van Mien aan de Van Zijstweg een definitieve invulling geven, maar wat er precies komt is nog niet besloten. Het streven is wel om het monumentale pand een maatschappelijke meerwaarde te geven. In een later stadium mogen omwonenden stemmen op de verschillende ideeën.

Het Huis van Mien werd in 1875 gebouwd als hovenierswoning. Destijds werd in het omliggende gebied nog land- en tuinbouw bedreven. Even later, in 1892, werd het Merwedekanaal aangelegd en in 1927 de Veilinghaven. In 1996 kocht de gemeente Utrecht het huis met het idee het te slopen voor de aanleg van de busbaan. Onder meer de vereniging Oud-Utrecht kwam hiertegen in verzet en in 2019 werd het Huis van Mien bestempeld als gemeentelijk monument.

“Deze authentieke hovenierswoning herinnert de Utrechters aan de agrarische geschiedenis van het gebied rondom de Veilinghaven. Het pand is samen met Villa Jongerius één van de weinige historische gebouwen in de omgeving”, schrijft het college van B&W. De afgelopen dertien jaar is het huis beschikbaar gesteld voor tijdelijk wonen, maar nu moet het een definitieve invulling krijgen.

Stemmen

Wat deze invulling wordt is nog niet bekend. De gemeente wil in ieder geval wel dat het huis een maatschappelijke meerwaarde krijgt. Er wordt nu eerst een kader vastgesteld, waarbinnen de toekomstige initiatiefnemers plannen kunnen bedenken. Hierbij worden ook omwonenden betrokken. Wanneer de ideeën uiteindelijk binnen zijn, mogen bewoners weer van zich laten horen. Zij kunnen dan een stem uitbrengen op hun favoriete inzending.

Los van dit traject worden er binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de buitenzijde van het huis. “Totdat er zicht is op definitieve invulling, blijft de woning zo lang mogelijk tijdelijk bewoond.”