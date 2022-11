Welke problemen spelen er in de Nobelstraat in Utrecht? Gemeente start onderzoek

Bewoners en gebruikers van de Nobelstraat én van omliggende straten ervaren al jaren overlast volgens de gemeente Utrecht. Er is daarom een project gestart om de situatie in kaart te brengen en er vervolgens ook een oplossing voor te vinden.

In september heeft de gemeente met onder meer een aantal bewoners, ondernemers en studenten van de Nobelstraat om tafel gezeten. Er is gesproken over de problemen in de straat waar zij overlast van ervaren. Denk daarbij aan geluidsoverlast door uitgaanspubliek en evenementen, laden en lossen in de straat, de verkeersveiligheid, fietsparkeren, trillingen door busverkeer en vervuiling.

Nu wil de gemeente ook de ervaring van anderen horen. Er is daarom vanavond om 19.30 uur een bijeenkomst in de Hope Church Utrecht aan de Boothstraat. Ook kunnen mensen voor 27 november hun ervaringen en ideeën online delen.

Volgende maand wordt het in kaart brengen van de problemen afgerond. De volgende stap is onderzoeken welke maatregelen er op zowel de lange als korte termijn genomen kunnen worden om de overlast in de Nobelstraat te verminderen.

