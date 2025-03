Werkzaamheden Amsterdamsestraatweg in Utrecht ‘aanzienlijk’ duurder dan beoogd

De werkzaamheden aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht verlopen volgens de gemeente weliswaar ‘voorspoedig’, maar zijn ook een stuk duurder dan beoogd. Dit komt onder meer door extra maatregelen voor bereikbaarheid en de complexiteit van de ondergrond.

De Amsterdamsestraatweg krijgt een volledig nieuwe inrichting. De verkeersveiligheid voor fiets- en voetgangers wordt verbeterd. Daarnaast wordt de straat groener gemaakt en wordt het riool vervangen.

Het werk aan het riool op de kruispunten met de Acaciastraat en Bethlehemweg is afgerond, waardoor de straat nu weer open is voor verkeer richting het centrum. De komende maanden worden de fietspaden en stoepen op een deel aangelegd, en ook worden de eerste bomen geplant.

Fietspaden en stoepen

De komende maanden worden de fietspaden en stoepen aangelegd tussen de Marnixlaan en de Acaciastraat. “Daarna maken we de rijbaan en verkeersplateaus”, schrijft de gemeente. “Om asfalt aan te leggen op de rijbaan, moeten we de weg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Hierover informeren we tijdig de omgeving.”

De kosten voor het project zijn volgens de gemeente ‘aanzienlijk’ gestegen. Dit komt onder meer omdat er veel meer maatregelen voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie nodig zijn. Daarnaast bleek de ondergrond een stuk complexer dan eerst werd gedacht, waardoor snel aanpassingen aan het werk gedaan moesten worden.

“Op dit moment bespreken we met de aannemer waar we mogelijk de kosten en daarmee het financiële knelpunt kunnen beperken”, schrijft de gemeente.

Bus

Vervoersbedrijf Qbuzz heeft daarnaast besloten dat lijn 3 tijdens de werkzaamheden niet meer over de Amsterdamsestraatweg rijdt. Reden hiervoor is dat geparkeerde auto’s te vaak de doorgang blokkeren.

“We hebben meerdere maatregelen getroffen om de verkeerssituatie te verbeteren voor de bus”, aldus de gemeente. Zo zijn de parkeervakken duidelijker gemarkeerd en is er strenger gehandhaafd. Toch blijven geparkeerde auto’s buiten de vakken staan, waardoor de bussen niet door kunnen rijden.

“Dit leidt tot vertraging en tot schade aan de auto’s en/of bussen. De buslijn volgt een omleidingsroute via de Royaards van den Hamkade, waardoor de afstand tot de halte groter is voor mensen die in de omgeving van de Amsterdamsestraatweg wonen.”

De verwachting is dat de volledige herinrichting in augustus van dit jaar wordt afgerond.