Werkzaamheden Kromme Nieuwegracht in Utrecht schuiven iets op; straat opnieuw afgesloten

De werkzaamheden ter hoogte van de Kromme Nieuwegracht 56 zijn bijna afgerond en dat betekent dat de straat weer wordt geopend voor al het verkeer. Dit duurt echter niet lang, want medio september gaat de weg iets verderop tijdelijk weer dicht vanwege werkzaamheden op die plek.

Op veel plekken in de historische binnenstad van Utrecht wordt gewerkt aan de werven langs de verschillende grachten, zo ook aan de Kromme Nieuwegracht. In maart van dit jaar is begonnen met het herstel van de kluismuren en -kelders ter hoogte van nummer 56. Zo zijn onder meer scheuren hersteld en is een nieuwe waterwerende laag aangebracht op de gewelven.

Tijdens het werk was de straat afgesloten, maar deze gaat op 1 september weer open. In diezelfde maand wordt ook nog de natuurstenen stoep voor het huis hersteld en wordt er gewerkt aan de binnenkant van de kelder. “Zolang we aan de stoep werken, kunnen de parkeervakken nog niet gebruikt worden”, schrijft de gemeente.

Proefsleuven

Het volgende stuk dat aangepakt gaat worden bevindt zich ter hoogte van de Kromme Nieuwegracht 2 tot en met 22. De muur en een aantal kelders verkeren volgens de gemeente in slechte staat. Daarom wordt nu met de eigenaren een plan van aanpak gemaakt.

“We zijn het herstel van deze kelders en muren aan het voorbereiden. Hiervoor moeten we onderzoeken doen. We graven dan proefsleuven in de straat.” Om deze proefsleuven te kunnen graven wordt het deel van de Kromme Nieuwegracht tussen de Drift en Muntstraat van 16 tot en met 27 september afgesloten. Automobilisten moeten in die periode omrijden.