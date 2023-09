Wethouder niet blij met planning van onderhoud fietsenstalling Vredenburg: ‘Verdient geen schoonheidsprijs’

Wethouder Lot van Hooijdonk is ‘niet gelukkig’ met de planning van het onderhoud aan fietsenstalling Vredenburg. De fietsenstalling moet in oktober en november dicht voor onderhoud. Stadsbelang Utrecht vroeg zich af waarom dit onderhoud zo kort van tevoren is aangekondigd en wil weten waarom het werk in de drukke maanden oktober en november is gepland.

De fietsenstalling aan het Vredenburg heeft 833 plekken en is een van de populairste van de stad. Door dat intensieve gebruik gaat de slijtage van de fietsenstalling ook snel. De gemeente laat daarom nu onderhoud doen aan de vloer, de muren en het plafond. Fietsers die de stalling willen gebruiken worden tijdens de werkzaamheden doorverwezen naar de stallingen bij House Modernes, Laag Catharijne en de Neude. De stalling aan de Lange Koestraat wordt ook tijdelijk openbaar toegankelijk.

De communicatie en de planning van het onderhoud riepen bij de fractie van Stadsbelang Utrecht wel vragen op. De partij vroeg de wethouder donderdag in het wekelijkse vragenuur dan ook om opheldering. Zo vroeg de partij zich af waarom er ‘pas in zo’n laat stadium geïnformeerd is over het onderhoud van de fietsenstalling’. Ook wilde de fractie weten waarom het onderhoud gepland is in oktober en november ‘terwijl dat de maanden zijn dat de fietsenstalling extreem druk is’.

‘Verdient geen schoonheidsprijs’

Wethouder Lot van Hooijdonk gaf gelijk aan ook niet blij te zijn met de gang van zaken. “Dit verdient geen schoonheidsprijs”, begon Van Hooijdonk haar reactie. “Ik ben daar zelf ook niet gelukkig mee, maar er viel op een later moment niet meer op bij te sturen.”

Volgens de wethouder is de planning van het onderhoud met verschillende partijen besproken, maar ‘niet met genoeg mensen’. Er is al vroeg overleg geweest met Klépierre en TivoliVredenburg, maar binnenstadsondernemers werden pas later ingelicht. “Ik had graag gezien dat dat in hetzelfde stadium wel gebeurd was. Dat is pas veel later gebeurd en wat mij betreft dus ook te laat.”

Niet op een ander moment

De werkzaamheden aan fietsenstalling Vredenburg zijn afgestemd met andere werkzaamheden in het gebied, wat het volgens Van Hooijdonk niet mogelijk maakte om het onderhoud op een ander moment te doen. Daar komt bij dat de fietsenstalling helemaal dicht moet vanwege het werk aan de vloer. “Dat is een soort gietvloer en dat kan dus niet in segmenten geknipt worden. Daarom moet het echt helemaal leeg om vernieuwd te worden.”

De gemeente probeert wel de periode dat de fietsenstalling dicht is zo kort mogelijk te houden. “Daar zetten we nu alles op in, zodat de overlast beperkt is.”