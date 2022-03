Wethouder over spreeuwenoverlast bij school: ‘Zomaar bomen kappen voor overlast gebeurt niet in Utrecht’

Wethouder Lot van Hooijdonk heeft donderdag in het vragenuur van de gemeente gereageerd op de door basisschool De Fakkel in Utrecht aangevraagde kapvergunning voor acht bomen. De school wil de bomen kappen vanwege ‘extreme vogeloverlast’, maar de wethouder zegt dat ‘zomaar bomen kappen vanwege overlast’ niet gebeurt in Utrecht.

In de coniferen bij basisschool De Fakkel zitten sinds oktober veel spreeuwen, wat zorgt voor een centimeters dikke laag uitwerpselen op het schoolplein. Een deel van het schoolplein is inmiddels afgesloten, omdat de uitwerpselen slecht zijn voor de gezondheid van de kinderen die er spelen.

De school is naar eigen zeggen samen met de Dr. Bosschool al maanden bezig met het probleem. Er zijn verschillende instanties benaderd in de zoektocht naar een oplossing, maar die is tot nu toe niet gevonden. Als laatste redmiddel en als ‘noodkreet’ heeft de school daarom een kapvergunning aangevraagd voor de coniferen.

Zwaarwegende bezwaren

Wethouder Lot van Hooijdonk zei in het vragenuur de overlast ‘hartstikke vervelend’ te vinden. “Die nemen we serieus, maar het kappen van bomen nemen we ook serieus en willen we zoveel mogelijk voorkomen”, aldus Van Hooijdonk. “Ik kan hier niet live een beslissing nemen op een vergunningsaanvraag, maar ik kan wel zeggen dat wij zeer zwaarwegende bezwaren zien. We gaan die vergunningsaanvraag keurig afmaken, maar zomaar bomen kappen vanwege overlast, dat gebeurt niet in Utrecht.”

De gemeente heeft naar eigen zeggen deze week overleg gehad met de school en ‘verkend wat de mogelijkheden zijn’. Daarbij zijn verschillende instanties betrokken en de gemeente wil de school helpen bij het zoeken naar een oplossing. Volgens wethouder Van Hooijdonk is daar nu weer een aantal maanden de tijd voor, omdat het spreeuwenseizoen is afgelopen. “De gesprekken lopen. We hebben dat goede idee (de oplossing, red.) nu nog niet, maar ik verwacht wel dat dat met elkaar gaat lukken en we zien daar ook mogelijkheden toe.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.