Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding moeten Utrechtse woningzoekenden gaan helpen

De gemeente Utrecht heeft een tweetal maatregelen genomen die woningzoekenden moeten helpen. De zelfbewoningsplicht stelt dat een huis alleen bewoond mag worden door de koper en het anti-speculatiebeding dat een woning pas na vijf jaar doorverkocht mag worden.

De regels gaan gelden voor koopwoningen die maximaal 307.400 euro kosten en die op grond van de gemeente zijn gebouwd. Daarnaast wil de gemeente Utrecht afspraken maken met ontwikkelaars zodat de regels ook kunnen gelden wanneer zij geen grondeigenaar zijn.

Volgens de gemeente Utrecht moeten de maatregelen ervoor zorgen dat beleggers en speculanten van de woningmarkt worden geweerd, waardoor de kans dat woningzoekenden een huis vinden groter wordt. De regels gelden al bij de koopwoningen van de stadswijk Merwede en bij het project Leeuwesteyn in Leidsche Rijn geldt de zelfbewoningsplicht.

Verhuur

De zelfbewoningsplicht houdt in dat een huis alleen door de koper bewoond mag worden, waardoor verhuren dus niet mogelijk is. Er gelden wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo mag een woning wel worden verhuurd aan familieleden en ook tijdens bijvoorbeeld tijdelijk verblijf in het buitenland.

Het anti-speculatiebeding zorgt ervoor dat een woning pas na vijf jaar doorverkocht mag worden. Als iemand het huis toch eerder verkoopt moet een deel van de winst afgedragen worden aan de gemeente.

Het is de laatste tijd voor veel woningzoekenden lastig om een huis in Utrecht te vinden. De prijzen zijn fors gestegen doordat de vraag naar woningen veel hoger is dan het aanbod. “Wij willen bereiken dat de woningen ten goede komen voor wie ze bedoeld zijn. In dit geval zijn dus starters en mensen met een middeninkomen”, aldus wethouder Kees Diepeveen.