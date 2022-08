Zo bereidt Utrecht zich voor op de Vuelta-ploegentijdrit van vanavond

Het is aftellen geblazen tot de start van de Vuelta-ploegentijdrit in Utrecht. Om 16.00 uur beginnen de ploegen met trainen en om 18.30 uur start de eerste ploeg voor de tijdrit over het 23,3 kilometer lange parcours. De voorbereidingen in de stad zijn al in volle gang.

De renners zullen vanavond flinke snelheden halen op het parcours door Utrecht. De route is zo vlak als een biljartlaken, maar op sommige stukken is het toch oppassen geblazen: goede stuurmanskunsten zullen in de bochtige secties goed van pas komen.

Het parcours

De start en finish van de ploegentijdrit zijn bij de Jaarbeurs. Na de start rijden de renners over de Croeselaan en de Vondellaan naar Ledig Erf, om hun weg langs de singel te vervolgen naar de Maliebaan. Via de Snellenlaan en een haakse bocht rijden de renners de Biltstraat op, om vervolgens koers te zetten naar het Griftpark en de Kardinaal de Jongweg. In Overvecht komen de ploegen over de Brailledreef en slaan ze rechtsaf de Einsteindreef op. Op het Henry Dunantplein nemen de renners dezelfde weg terug, over de Einsteindreef.

Tot op de Cartesiusweg zullen de renners flink snelheid maken, om vervolgens over de Gele Brug in Leidsche Rijn aan te komen. Via het Amaliapark en de Langerakbrug komen de renners uit op de Rijksstraatweg. Langs Sportpark Rijnvliet loopt het parcours verder in de richting van De Meernbrug. Het laatste stukje van de ploegentijdrit gaat over de Weg der Verenigde Naties weer in de richting van de Jaarbeurs. Op het Jaarbeursplein ligt de eindstreep.

De kaart van het parcours is te bekijken in dit artikel.

Voorbereidingen

Utrecht is begonnen met aftellen tot de ploegentijdrit van start gaat. Op sociale media is te zien hoe dat eraan toegaat.

