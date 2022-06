Derde verdachte aangehouden in onderzoek naar overleden man in woning in Utrechtse wijk Lunetten

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de overleden man die in april in een woning in de Utrechtse wijk Lunetten werd gevonden. Het gaat om een 29-jarige verdachte uit Utrecht.

Woensdagavond 13 april werd in een woning aan de Karpaten het levenloze lichaam van een man gevonden. In eerste instantie was nog onduidelijk hoe het slachtoffer om het leven was gekomen, maar na onderzoek kon worden vastgesteld dat er sprake was van een misdrijf. Twee verdachten, een 40- en 50-jarige man uit Utrecht, zijn vlak daarna aangehouden.

Nu meldt de politie dat een derde verdachte is gearresteerd. De 29-jarige man is al op 21 juni opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.