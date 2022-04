Dode man in woning Lunetten kwam door misdrijf om het leven; twee verdachten aangehouden

De overleden man die woensdagavond werd gevonden in een woning aan de Karpaten in Lunetten is door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat meldt de politie donderdagavond. Er zijn twee mannen uit Utrecht als verdachten aangehouden.

De politie trof de overleden man woensdagavond rond 22.30 uur aan in een woning. De omgeving werd afgezet en de politie begon een onderzoek. Eerder vandaag was nog onduidelijk waaraan de man was overleden, maar onderzoek van de recherche wijst nu uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de man. Beiden zitten vast en worden verhoord. Daaruit moet duidelijk worden wat hun exacte rol is geweest. De politie roept getuigen op om zich te melden.

