‘Politie arresteert voetballer Mo Ihattaren in Utrecht vanwege ernstige bedreiging’

De politie heeft dinsdag in Utrecht voetballer Mohamed Ihattaren gearresteerd, meldt de Telegraaf. Volgens de krant wordt hij verdacht van ernstige bedreiging.

De arrestatie zou bij een huis in Utrecht hebben plaatsgevonden. Getuigen hebben aan de Telegraaf verteld dat agenten het huis binnendrongen en Ihattaren hebben afgevoerd. Komende dagen zou de aangifte van een slachtoffer worden onderzocht. Onduidelijk is of Ihattaren vast moet blijven zitten.

Mohamed Ihattaren was de afgelopen tijd vaker in het nieuws. In de nacht van 25 op 26 september werd zijn Porsche Panamera in Kanaleneiland in brand gestoken. De politie deed onlangs nog een nieuwe getuigenoproep. Ook op voetbalgebied gaat het Ihattaren niet voor de wind. Ajax had de voetballer gehuurd van de Italiaanse club Juventus, maar besloot onlangs de huurovereenkomst te beëindigen. Ihattaren zou in januari moeten terugkeren naar Juventus.

