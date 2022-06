AH To Go op Utrecht Centraal wordt AH To Gay tijdens Canal Pride

De organisatie van de Utrecht Canal Pride trekt morgen alles uit de kast om er een groot feest van te maken in de stad. Op zaterdag 4 juni staat Utrecht in het teken van het zichtbaar maken van de LHBTQI+-gemeenschap. Ook de NS draagt hier graag een steentje aan bij. Zo wordt de AH To Go op Utrecht Centraal omgetoverd tot AH To Gay.

NS laat weten dat ook andere winkels op het station geheel in stijl worden versierd. Verder staan er morgen van 09.30 uur tot 13.30 uur hostessen op het station die wat uit zullen delen aan de mensen die Utrecht bezoeken. Wat voor traktaties het zijn, is nog niet duidelijk.

Daarnaast staat er op het station een achtergrond waar mensen een foto voor kunnen maken.

Trainbow

“Wij ontvangen op het station dagelijks veel verschillende mensen”, zegt de manager van Utrecht Centraal, Mirjam Schokker. “Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Door het station en de winkels in stijl te versieren, willen we laten zien dat wij acceptatie en gelijkheid belangrijk vinden.”

Sinds 2009 hebben de NS, ProRail en andere spoorbedrijven een eigen LHBTIQ+ netwerk: Trainbow. In 2019 was Trainbow al van de partij, en ook dit jaar varen ze mee met de Canal Pride.

In volle glorie

In 2020 kon de Canal Pride vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan en een jaar later werd een afgeslankte versie met drie boten georganiseerd. Dit jaar echter kan de botenparade weer in volle glorie plaatsvinden.

Om 13.30 uur gaan morgen de trossen los. De vijftig deelnemende boten vertrekken dan een voor een vanaf de Catharijnesingel, ongeveer ter hoogte van de Martinusbrug.

Na de botenparade is het feest nog niet voorbij. Op verschillende plekken in de stad gaan om 18.00 uur vier straatfeesten van start.

Bekijk hier het volledige programma.