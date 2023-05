Herontwikkeling Museum Catharijneconvent in Utrecht weer een stap dichterbij

De herontwikkeling van Museum Catharijneconvent aan de Lange Nieuwstraat is weer een stap dichterbij. De gemeente Utrecht laat weten dat het intentiedocument voor de uitbreiding van het Utrechtse museum is vastgesteld. Vorig jaar liet het museum weten dat KAAN Architecten het ontwerp gaat maken voor de verbouwing van het monumentale pand.

Museum Catharijneconvent liet in september 2021 weten dat het museum moet worden uitgebreid. De bezoekerscapaciteit is in tien jaar tijd gegroeid van 100.000 naar 160.000 bezoekers per jaar. Het gebouw voldoet niet meer aan de behoeften van deze groeiende groep bezoekers en dus is het tijd voor een herontwikkeling. “Het museum wil gaan verbouwen en uitbreiden, zodat ze haar culturele en educatieve taken ook in de toekomst kan blijven vervullen en het gebouw klaar is voor de komende generaties”, zo schrijft de gemeente in een raadsbrief.

Samen met het architectenbureau heeft het museum plannen uitgewerkt om het middeleeuwse complex toekomstbestendig te maken. Zo moet er een nieuwe entree en galerij komen en worden het tentoonstellingsgebouw, het auditorium en de benedenfoyer onder handen genomen.

Verder zal het museum worden verduurzaamd en vergroend. Ook moet het museum na de verbouwing nog meer dienen als ontmoetingsplaats, wordt er een nieuwe collectiepresentatie speciaal voor het onderwijs gemaakt en zal het museum meer tentoonstellingen presenteren.

Museumkwartier

Eerder werden ook al het Centraal Museum, Universiteitsmuseum en nijntje museum verbouwd en uitgebreid. De uitbreiding van Museum Catharijneconvent zorgt voor een verdere versterking van het Utrechtse Museumkwartier. “Het zorgt voor meer ruimte voor cultuur, behoud en onderhoud van monumentale gebouwen en de voor deze tijd essentiële verduurzaming.”