Koop nu het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’ van Gerard Aaftink

Wie aan Utrecht denkt, ziet al snel de Dom, de Oudegracht en het gebied binnen de singels voor zich. Maar er is een ander deel van de stad dat minstens zo bepalend is voor het heden én de toekomst van Utrecht: Catharijne. De verhalen van Gerard Aaftink over dit stadsdeel zijn nu gebundeld in het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’. In samenwerking met DUIC is een crowdfundingsactie gestart, waarmee het mogelijk is alvast een exemplaar te bestellen en de productie van het boek te steunen.

Gerard Aaftink (1955) is Utrechtkenner. Al op 15-jarige leeftijd hielp hij bij opgravingen op het Vredenburg, waar de jaarbeursgebouwen waren afgebroken. Hij schrijft artikelen over Utrecht in de DUIC. In het Tijdschrift Oud Utrecht publiceerde hij een artikel over Elisabeth van Huussen en het Leidseveer.

Onderbelicht

Volgens Aaftink richten veel boeken over Utrecht zich vooral op de oude binnenstad, maar kent Catharijne een onderbelichte geschiedenis. Daarom heeft de geboren en getogen Utrechter er een boek over geschreven. “Catharijne – het gebied tussen Vredenburg, de Oudegracht, Wijk C, Hoog Catharijne, het Beurskwartier, de Jaarbeurs en Lombok – komt daarin vaak alleen zijdelings aan bod. Terwijl dit deel van de stad zich in rap tempo ontwikkelde van buitengebied tot het moderne centrum”, zei hij eerder tegen DUIC.

“Catharijne en het gebied binnen de singels waren twee verschillende werelden”, is te lezen op de crowdfundingspagina. “Catharijne lag letterlijk en figuurlijk buiten de singels. De bewoners hadden vaak een lagere status. Om dat perspectief te illustreren, leidt Elisabeth van Huussen het boek in. Zij runde eind 19e eeuw een blekerij aan het Leidseveer, op het huidige Smakkelaarsveld.” In het boek is dan ook te lezen hoe Catharijne zichzelf steeds opnieuw uitvond.

Kanteljaren

Het boek is opgebouwd rondom zogenoemde kanteljaren: momenten waarop de ontwikkeling van Catharijne een beslissende wending nam. Bijvoorbeeld het jaar 1122, toen Utrecht stadsrechten kreeg en Catharijne buiten de stad kwam te liggen, en het Rampjaar 1672, toen de katholieke voorstad zijn economische betekenis verloor. Maar ook de twintigste eeuw komt uitgebreid aan bod. Het verhaal van Catharijne wordt in 288 pagina’s verteld aan de hand van veel, vaak onbekende, afbeeldingen.

Crowdfunding

De crowdfundingspagina is inmiddels online gegaan. Het streven is om 24.000 euro op te halen. Het minimale bedrag dat gedoneerd kan worden is 10 euro. Vanaf een donatie van 15 euro krijgen donateurs verschillende cadeaus, zoals 10 ansichtkaarten met afbeeldingen uit het boek of een rondleiding van Gerard Aaftink langs bekende en minder bekende plekken in Catharijne. Vanaf 40 euro krijgen donateurs een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Catharijne op een kantelpunt’. Hogere donaties zijn uiteraard ook mogelijk.

Bekijk de website van de crowdfunding voor meer informatie.