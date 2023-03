Kunstwerk Intellectual Heritage hangt dan eindelijk aan de Bibliotheek Neude

Het veelbesproken kunstwerk Intellectual Heritage van Maarten Baas hangt dan eindelijk aan de gevel van Bibliotheek Neude. Het heeft wat langer geduurd dan gepland, want het werk had er in 2020 al moeten hangen. Helemaal klaar is het overigens nog niet. De verlichting van het kunstwerk moet nog ingeregeld worden, dat kan ook nog wel een paar dagen duren.

Onder toeziend oog van Maarten Baas is het 8 meter hoge en 12 meter brede kunstwerk met behulp van twee kranen, enkele hoogwerkers en een ladder opgehangen. Het werk is veelbesproken, er zijn liefhebbers en mensen die het maar niks vinden.

Baas wil met Intellectual Heritage het contrast laten zien. Het kunstwerk verbindt de drukte van de stad en het plein met horeca, festivals en vrolijkheid met de rust en het ingetogene dat een bibliotheek uitstraalt.

De plaatsing van het kunstwerk heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het kunstwerk had in de tweede helft van 2020 al aan de gevel moeten hangen, maar het project kreeg met een hoop vertraging te maken. Onder meer door corona, maar het kunstwerk zorgde zelf ook voor een hoop discussie. De plannen werden wel doorgezet en na aanpassing van het lichtplan, kwam er ook groen licht van de gemeenteraad.

Over licht gesproken, de verlichting moet nog ingeregeld worden. Dat gaat nog wel enkele dagen duren. Vanaf dan is het kunstwerk, met zijn Las Vegas-achtige stijl, neonlicht en kleurrijke, drukke vormen in volle glorie te zien. Daarbij moeten bewonderaars trouwens niet recht voor het kunstwerk staan, daar staat namelijk pontificaal een boom voor.

