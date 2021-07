Nu licht gedimd kan worden oordeelt commissie positief over kunstwerk Intellectual Heritage

Nu de lichtintensiteit van het kunstwerk dat op de bibliotheek op de Neude moet komen gedimd kan worden, geeft de Commissie Welstand en Monumenten een positief advies. Eerder werd bekend dat het lichtplan van Intellectual Heritage niet voldeed aan de richtlijnen.

Wethouder Klaas Verschuure kreeg eerder dit jaar in een commissievergadering vragen over het licht in het kunstwerk. Verschillende raadsfracties vroegen om een toelichting op het licht in het kunstwerk, omdat onduidelijk was of het hinder kon veroorzaken.

Kunstenaar Maarten Baas en de bibliotheek hebben een lichtplan ingeleverd, dat vervolgens is voorgelegd aan de Commissie Welstand en Monumenten en een onafhankelijke lichtadviseur. Zowel de commissie als de lichtadviseur concludeerden dat het ingediende lichtplan de richtlijnen overschrijdt.

Advies

Een onafhankelijk lichtadviseur is vervolgens bij Baas op bezoek geweest en heeft een advies uitgebracht. Daarin staat dat het regelen en controleren van de lichtinstellingen bepalend is. Nu in het ontwerp van het kunstwerk aanpassingen in de lichtregeling is meegenomen heeft de commissie een positief advies gegeven.

Met deze aanpassing wordt volgens de commissie namelijk de garantie gegeven dat het kunstwerk geen schadelijk effect heeft voor de omgeving of het monumentale pand waar het aan komt te hangen.

Overleg

De bibliotheek zegt in overleg te zijn met de omgeving. Zo zijn het lichtplan en het advies van de lichtadviseur besproken met ondernemers uit de buurt. Zij zouden hebben aangegeven het fijn te vinden dat de lichtintensiteit is af te stellen en dat het kunstwerk een zogenoemde zomer- en winterstand heeft.

Nu de Commissie Welstand en Monumenten positief adviseert is het aan de Utrechtse raadsleden om te beoordelen of zij met de nieuwe informatie over kunnen gaan tot het afgeven van de zogenoemde verklaring van geen bedenkingen voor het kunstwerk.