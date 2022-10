Lichtprojecties van kleurplaten op gevels in Utrechtse binnenstad dit jaar opnieuw te bewonderen

Zeven gebouwen in de binnenstad van Utrecht worden deze winter voor een maand lang in de schijnwerpers gezet. Van 9 december tot en met 8 januari vormen deze gebouwen in het centrum van Utrecht het doek voor bijzondere projecties van het initiatief Kleur de Stad.

Dit jaar zijn er projecties te zien op het Stadhuis van Utrecht. Ook de winkels Telkamp Modeschoenen, Ace & Tate, Zizi Love, De Rode Winkel en Scotch & Soda maken deel uit van de route met lichtprojecties. Tot slot vormen Daen’s Café en Café Korter samen een gevel waarop geprojecteerd gaat worden.

Tot aan 27 november kunnen tekenaars van alle leeftijden hun eigen kunstwerk insturen, om het later terug te zien als projectie in de Utrechtse binnenstad. “Kleur jouw favoriete gebouw in en ook jouw kunstwerk zal geprojecteerd worden. Gebruik felle kleuren en materialen”, meldt de website van Kleur de Stad. Hier kan je ook de kleurplaten downloaden en inzenden.

Succes

Kleur de Stad is verzonnen door Mr. Beam, een kunstenaarscollectief dat veel werkt met projecties. Het wordt ondersteund door Centrummanagement Utrecht en Utrecht Marketing. Vorig jaar stuurden zo’n 200 tekenaars hun creaties voor de lichtprojecties in, die van 22 november tot 24 december te zien waren. Vanwege het succes werden de projecties verlengd tot 9 januari.