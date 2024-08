Nieuwe tentoonstelling in Centraal Museum toont actueel werk van Utrechtse kunstenaar Joyce Overheul

In het Centraal Museum is vanaf zaterdag een tentoonstelling te zien met werk van de Utrechtse kunstenaar Joyce Overheul. Live, Laugh, Leidmotief opent zaterdag en het bestaat uit een overzicht van haar recente werk.

De meeste mensen zullen Overheul kennen van het beeld dat zij van verzetsheld Truus van Lier heeft gemaakt en dat in het Zocherpark is te vinden. Daarnaast is de kunstenaar vorig jaar benoemd tot Talent van het Jaar 2023.

Tekst loopt door onder afbeelding

Actuele onderwerpen

In de tentoonstelling die eind deze maand opent in het Centraal Museum zijn twintig textielwerken van haar te zien die actuele onderwerpen behandelen zoals de oorlog in Gaza, de opkomst van extreemrechts en vrouwenrechten.

Veel van die werken maakt ze op basis van foto’s. Zo hangt er onder meer een wandkleed dat is gebaseerd op een nieuwsfoto van het vluchtelingenkamp in Ter Apel. “Het werk is gemaakt met tienduizenden met de hand geborduurde knopen, gebruikt en gedoneerd door meer dan 130 mensen”, schrijft het Centraal Museum.

Tekst loopt door onder afbeelding

Teheran

In 2019 maakte Overheul in de Iraanse hoofdstad Teheran een vaandel met daarop de tekst ‘Men of Quality do not fear Equality’. “Samen met Iraanse kunstenaars ging ze met het vaandel de straten van Teheran op om inwoners van de stad die achter deze boodschap stonden met het vaandel te fotograferen.”

Live, Laugh, Leidmotief is van 31 augustus tot en met 17 november 2024 te zien in het Centraal Museum in Utrecht.