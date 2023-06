Paul de Brabander van dB’s luidt noodklok: ‘Verhuizing is een rampenplan aan het worden’

Paul de Brabander, oprichter en eigenaar van dB’s, vreest voor het voortbestaan van zijn muzikale broedplaats. Hij moet namelijk op 1 november van dit jaar vertrekken uit het CAB-gebouw in Utrecht. Er is weliswaar een nieuwe locatie aan de Vlampijpstraat in beeld zijn, maar daar moet nog veel gebeuren. De Brabander vreest dan ook dat de werkzaamheden straks maanden stilvallen en dat zou zomaar het einde van dB’s kunnen betekenen.

Rondom de plek waar dB’s nu zit, in het CAB-gebouw, komt een nieuwe stadswijk met 2800 woningen. Dat betekent wel het einde van dB’s op deze plek. Er moest gezocht worden naar een nieuwe locatie. Die werd gevonden een paar honderd meter verderop, in het Werkspoorkwartier.

De gemeente zou hebben toegezegd de vergunning voor het bouwen op de nieuwe plek zo snel mogelijk te verlenen. Dit duurde volgens De Brabander echter drieënhalve maand en daarna moest ook nog de inspraakprocedure van zes maanden doorlopen worden. In de tussentijd werd besloten dat dB’s een paar maanden langer op de huidige plek blijven, tot uiterlijk 1 november. Maar nu moet ook het tweede deel van de vergunning geregeld worden en hoelang dat gaat duren is niet bekend. Tot op heden is er nog niks gebouwd op de nieuwe plek. “Het water staat dB’s daarmee aan de lippen.”

Verantwoordelijkheden

De Brabander vernam via de beantwoording van schriftelijke vragen dat de nieuwe plek op 1 januari gereed zou zijn, maar hij ziet dat niet gebeuren. Hij vreest dat de zeventien oefenstudio’s, de zaal waar meer dan 150 concerten per jaar plaatsvinden, opnamestudio Moskou, muziekschool Backstage Utrecht, lessen van tal van zelfstandige docenten en het restaurant Roots Rock Kitchen straks maanden stilvallen.

“We zijn een bedrijf met verantwoordelijkheden naar onder andere klanten en personeel. De stichting kan daarnaast vanwege de onzekerheid niks programmeren na 1 november. Een maand is wel te overzien, maar dat wordt nu opgerekt naar vier, vijf en mogelijk zes maanden. Het is een rampenplan aan het worden. Zo’n lange periode kunnen we niet gesloten blijven. Wij kunnen niet anders dan nu de noodklok luiden: alleen al door alle verloren tijd is de toekomst onmogelijk aan het worden.”

Afspraken

De Brabander hoopt dat het niet zover komt, maar daarvoor moet er wel iets veranderen. “Zo moeten er duidelijk afspraken worden gemaakt met PRE, de vastgoedtak van Popal fietsen en de eigenaar van het pand aan de Vlampijpstraat. We weten namelijk nog niks over een eventuele opleverdatum. Ook moet de gemeente met de grootste spoed de tweede fase van de vergunning behandelen en goedkeuren. Tot slot moeten we langer op de huidige plek kunnen blijven.”

Paul de Brabander richtte in 1994 dB’s op en vestigde zich in oktober 2003 na een grote verbouwing in het CAB in Cartesius. Aanstaande zaterdag is er onder de noemer ‘A Hard Place to Leave’ een feest bij dB’s. Dit ‘om de pijn van het afscheid te verwerken’. Ook is er die dag een gratis tentoonstelling. Bekijk de website voor meer informatie.