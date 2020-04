Podcast over geschiedenis van Utrechtse Metaal Kathedraal

Een nieuwe podcast over de geschiedenis van de Metaal Kathedraal is vanaf 10 april te beluisteren. De voormalige katholieke kerk, zijspan-fabriek en metaalfabriek is sinds 2010 een culturele broedplaats.

In Het Geheugen van Metaal Kathedraal zijn de verhalen van de gebruikers van de kerk te horen. De podcast is gemaakt door journalist, documentaire- & radiomaker Babette Rijkhoff en documentairemaker Veerle van Dieren.

In het eerste seizoen is onder andere het verhaal van de 87-jarige Annie Barten te horen. Terwijl de Tweede Wereldoorlog is losgebarsten moet de 7-jarige Annie naar de kerk: pastoor Boelens wordt begraven en zij moet de linten van de kist dragen. Als de dienst net is begonnen klinkt er een oorverdovende knal. De kerk moet direct evacueren en de kinderen moeten als eerste naar buiten. Zodoende moet Annie zonder haar moeder naar huis lopen. Thuis wacht ze op haar moeder, maar de straat blijft leeg.

Donatie

Het eerste seizoen van de podcast is mogelijk gemaakt door het KFHein fonds, het Fentener van Vlissingen fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor meer seizoenen wordt gezocht naar donaties. Kijk voor meer informatie op metaalkathedraal.nl/podcast.

