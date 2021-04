‘Truus’ staat weer in bloei langs de Utrechtse Catharijnesingel

Het narcissenmonument voor de Utrechtse verzetshelding Truus van Lier staat weer in bloei langs de Catharijnesingel. Dit jaar prijkt haar naam zelfs op twee plekken langs het water. “Vol trots zag ik afgelopen vrijdag dat de bloemen bloeiden.”



Tommie Hendriks heeft het idee voor het narcissenmonument in 2005 bedacht en sinds 2018 heeft Frank de Munnik het stokje overgenomen. “Ik ben docent aan het conservatorium in Utrecht. Jaarlijks maak ik met mijn studenten een tocht langs plekken die een belangrijke rol speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog en we passeren daarbij ook het narcissenmonument, waar ik altijd erg van onder de indruk ben.”

Toen De Munnik op een gegeven moment hoorde dat Henriks een vervanger zocht voor het onderhoud van het monument, hoefde hij niet lang na te denken. Hij is vrijwel direct op zijn fiets gestapt en niet veel later was het beklonken.

“Sindsdien ga ik met een clubje vrijwilligers twee tot drie keer per jaar langs om de directe omgeving van het monument schoon te maken, te snoeien en te kijken of er gaten in de letters zitten en er dus nieuwe bloemen geplant moeten worden.”

Walsteeg

Vorig jaar is besloten dat er een permanent monument voor Truus van Lier in Utrecht komt. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat het bij de Walsteeg moet komen. Dit is ook de plek waar Truus in 1943 Gerardus Johannes Kerlen, hoofdcommissaris van de NSB-politie, liquideerde.

Het oorspronkelijke narcissenmonument lag al langs de Catharijnesingel, maar een paar honderd meter verwijderd van de Walsteeg. “Met hulp van de gemeente heb ik het monument kunnen verleggen. Nu bloeit het in het verlengde van de Walsteeg.”

1.200

Begin december heeft De Munnik samen met een aantal vrijwilligers zo’n 1.200 narcissenbollen geplant op de nieuwe plek. “Vrijdag zag ik vol trots dat het in bloei stond.” Ook op de oude plek zijn een aantal narcissen uitgekomen, waardoor er nu op twee plekken ‘Truus’ is te lezen langs de Catharijnesingel. “Maar op de oude plek is het nauwelijks zichtbaar.”

Voordat de bollen op de nieuwe plek werden geplant is eerst een bouwtekening gemaakt. Vervolgens zijn met piketpaaltjes de letters van de naam neergezet en daarna zijn de bollen in de grond gegaan. “Drie rijen dik.”

Website

Naast het onderhoud van het narcissenmonument beheert De Munnik ook een website die in het teken staat van Truus van Lier én van haar neef en nicht. “Zowel met het narcissenmonument en de website probeer ik een verbinding te maken tussen mensen. Zo vraag ik ieder jaar aan mijn studenten om een brief te schrijven aan Truus. Die publiceer ik allemaal op de website.”

Trui van Lier, de nicht van Truus, was beheerder van de crèche Kindjeshaven. Samen met haar assistent Jet heeft zij zo’n 150 joodse kinderen door de oorlog geholpen. Bertus was de neef van Truus en ook hij was actief in het verzet. Beiden hebben de oorlog overleefd.

Dat gold niet voor Truus. Zij werd vlak na de liquidatie op de hoofdcommissaris opgepakt. Hetzelfde jaar werd ze in concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd.