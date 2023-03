Utrechter Pim Lammers schrijft voorzichtiger na alle doodsbedreigingen

De Utrechtse schrijver Pim Lammers zegt dat hij momenteel voorzichtiger is met ‘elke zin’ die hij schrijft. Eerder dit jaar ontving hij talloze doodsbedreigingen vanwege een verhaal over een relatie tussen een tienerjongen en een trainer dat Lammers in 2015 schreef. De schrijver zei vrijdagavond tegen Nieuwsuur dat zinnen uit hun context kunnen worden gerukt en vervolgens als wapen ingezet kunnen worden.

Lammers werd door het CPNB gekozen als schrijver voor het Kinderboekenweekgedicht vanwege zijn kinderboeken, waarin hij vaak het thema ‘als kind jezelf kunnen zijn’ behandelt. Op sociale media kwam kritiek op de keuze, vanwege het verhaal uit 2015 dat voor volwassenen was geschreven.

Nadat Lammers doodsbedreigingen had ontvangen, besloot hij zich terug te trekken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht. “Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard”, zei de schrijver tegen het CPNB. De boekenwereld maar bijvoorbeeld ook de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma schaarde zich massaal achter Lammers.

Bouwstenen

De schrijver verscheen vrijdag voor de camera van Nieuwsuur. Daarin zegt hij dat hij weliswaar weer aan het schrijven is, maar dat hij wel voorzichtiger te werk gaat. “Ik weet nu dat zinnen niet alleen bouwstenen zijn van een verhaal. Ze kunnen uit hun context gerukt worden en als wapen tegen je worden gebruikt.”

Ook praatte Lammers over het verhaal dat hij in 2015 schreef. Aanleiding daarvoor was een misbruikervaring van iemand uit zijn omgeving. “Ik leerde daar veel van. Niet alleen hoe afschuwelijk misbruik is, maar vooral ook dat veel mensen helemaal niet weten hoe misbruik werkt en ook helemaal niet weten hoe een slachtoffer zich kan voelen. Dat wilde ik in een literair verhaal omzetten.”

Tegenovergestelde

Tot slot zegt de Utrechtse schrijver dat hij het gedrag van de trainer uit zijn verhaal niet goedkeurt. Dit was namelijk reden voor sommigen om hem van pedofilie te betichten. “Het is juist het tegenovergestelde van wat ik met het verhaal wilde laten zien.”

