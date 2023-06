Utrechtse wethouder Eerenberg zegt zich maximaal in te zetten voor muzikale broedplaats dB’s

De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg gaat zich er maximaal voor inzetten dat dB’s niet in de problemen komt. Dat heeft hij gisteren laten weten in een commissievergadering. Eerder deze week liet Paul de Brabander, oprichter en eigenaar van dB’s, weten dat hij vreest voor het voortbestaan van de muzikale broedplaats.

dB’s moet op 1 november van dit jaar vertrekken uit het CAB-gebouw in Utrecht. Er is weliswaar een nieuwe locatie aan de Vlampijpstraat in beeld, maar daar moet nog veel gebeuren. De Brabander vreest dan ook dat de werkzaamheden straks maanden stilvallen en dat zou zomaar het einde van dB’s kunnen betekenen.

“We zijn een bedrijf met verantwoordelijkheden naar onder andere klanten en personeel. De stichting kan daarnaast vanwege de onzekerheid niks programmeren na 1 november. Een maand is wel te overzien, maar dat wordt nu opgerekt naar vier, vijf en mogelijk zes maanden. Het is een rampenplan aan het worden. Zo’n lange periode kunnen we niet gesloten blijven. Wij kunnen niet anders dan nu de noodklok luiden: alleen al door alle verloren tijd is de toekomst onmogelijk aan het worden”, zo liet De Brabander weten.

Maximaal inzetten

Dat het onderwerp veel mensen aan het hart gaat, werd gisteren tijdens de commissievergadering wel duidelijk. De vergaderzaal van de Utrechtse gemeenteraad zat donderdag vol met betrokkenen die zich inzetten voor het behoud van dB’s.

“dB’s is een voorziening die bij Utrecht hoort. Zo zit ik erin en heb ik erin gezeten. dB’s koester ik zeer en laten wij niet aan haar lot over”, aldus Eerenberg tijdens de vergadering. De wethouder liet weten dat hij voor het zomerreces, dat over vier weken begint, meer duidelijkheid wil. Hij gaat dan ook in gesprek met de verhuurder en de huurder. “We houden allemaal collectief van dB’s en we gaan er druk op zetten dat het plan zoals bedacht er komt.”

De wethouder gaat zich er dan ook maximaal voor inzetten dat dB’s niet in de problemen komt: “Ik ga me er maximaal voor inzetten. (…) We gaan iets fatsoenlijks verzinnen, waarbij alle partijen weer zeggen: ‘het komt weer goed’.”