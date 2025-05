Voorzitter Oud-Utrecht Dick de Jong verrast met Utrechtse onderscheiding

Utrechter Dick de Jong is deze week verrast met een onderscheiding. Woensdag 14 mei ontving hij van burgemeester Sharon Dijksma de Speld van de Stad. Dit Utrechtse eerbetoon kreeg hij ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter van de historische vereniging Oud-Utrecht.

De Speld van de Stad krijgen mensen die zich op een bijzondere manier inzetten, of in hebben gezet, voor Utrecht. Dankzij de inzet van Dick de Jong zijn veel activiteiten voor liefhebbers van de geschiedenis van Utrecht geïntroduceerd, schrijft de gemeente.

De Jong was sinds 2015 voorzitter van Historisch Vereniging Oud-Utrecht. Het ledenaantal was jarenlang rond de 1900. Tijdens zijn voorzitterschap steeg het naar 2600 leden. Ook stond hij aan de wieg van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis.

Oud-Utrecht is een van de grootste oudheidkundige verenigingen van Nederland. Oud-Utrecht bestaat ruim 102 jaar. Voor het 100-jarig jubileum kreeg de vereniging een koninklijke onderscheiding. “Het is een feestje, maar ook hard werken”, vertelde De Jong destijds aan DUIC.

“Het is allemaal vrijwilligerswerk. Iedereen doet het naast zijn gewone dingen. Maar het is fijn om voorzitter te zijn op het moment dat je groeit, nieuwe plannen kan presenteren en dingen kan geven aan de stad.” Verder roemde hij toen het leuke bestuur, de commissies en redacties van Oud-Utrecht. “We houden ons bezig met een goed onderwerp, maar het is nog leuker als je dat met leuke mensen kunt doen.”

Activiteiten voor kinderen

De leden Oud-Utrecht zetten zich in voor het vergroten en verspreiden van kennis over het Utrechts erfgoed, zoals van de geschiedenis van Utrecht, archeologie en monumentenzorg. Dat doen ze onder andere door middel van lezingen, maar ook tentoonstellingen, wandelingen, excursies, publicaties en meer. Daar hoort ook de rubriek van Oud-Utrecht in onze eigen DUIC-krant bij. De onderwerpen voor die rubriek wisselen van tijd tot tijd. De afgelopen maanden staat er iedere keer een wandeling langs historische gebouwen en locaties centraal in die artikelen.

Naast Oud-Utrecht, is De Jong al 25 jaar lid en president van de Kiwanis Utrecht. Daarvoor organiseert hij samen met Utrechtse organisaties en initiatieven activiteiten voor kinderen. “De kroon op zijn werk was het project ‘De Spoken van het Stadhuis’, een kinderboek met verhalen en illustraties over 20 locaties in de stad.”