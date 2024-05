Dit is er te doen tijdens Utrecht Pride 2024

De binnenstad kleurt zaterdag 1 juni weer in alle kleuren van de regenboog tijdens Utrecht Pride. Ruim 50 boten varen door de grachten tijdens de botenparade en ook op andere plekken in de stad wordt groot feest gevierd. DUIC zet op een rij wat er allemaal te doen is.

Vijftig kleurrijke boten varen door de grachten tijdens Utrecht Pride aankomende zaterdag. Dit feest draait om het vieren van de liefde, voor iedereen. “De botenparade van Utrecht Pride is hét podium voor organisaties die zich het hele jaar inzetten voor de LHBTQI+ gemeenschap”, schrijft de organisatie van Utrecht Pride op hun website. Onder meer Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, diverse politieke partijen en TivoliVredenburg doen mee aan de parade.

Route

Dragqueens en mannen en vrouwen met ontblote bovenlijven; een greep uit het beeld van de boten die zaterdag door de grachten varen. De parade start om 13.30 uur aan de Catharijnesingel vanaf de Bartholomeïbrug, de paarse zone op de plattegrond. Vervolgens varen de boten onder Hoog Catharijne door (gele zone) richting de Weerdsluis (roze zone). De parade zal rond 15.00 uur de Oudegracht naderen (rode zone). Dit stuk van de route is naar verwachting het drukst. De parade eindigt bij Ledig Erf (groene zone), waar de laatste boten rond 18.00 uur binnenkomen.

Andere activiteiten

Naast de botenparade zijn er ook allerlei andere activiteiten in de stad. Zo zijn er ‘Street Parties’ op iedere hoek van de straat tussen 15.00 en 23.00 uur. Onder meer het Jacobskerkhof en Park Paardenveld wordt omgetoverd tot een groot festijn met tientallen artiesten, foodtrucks en meer. De toegang is gratis.

Voor de glitter liefhebbers staan in de Stadskamer in Hoog Catharijne tussen 10.00 en 16.00 uur ‘glam artiesten’ klaar, om bezoekers een sprankelende glitter tattoo of veeg te geven. Ook de Amsterdamsestraatweg doet mee. Aan de kop van de straat, richting Paardenveld, staat een grote regenboog en zijn Dragqueens aanwezig. Er wordt tussen 12.00 en 14.00 uur getrakteerd op vruchtenhartjes en je kunt op de foto met de Dragqueens. Zoek je een veilige ruimte om je om te kleden in jouw Pride-outfit? Dan biedt WE Fashion op Vredenburg een locatie aan waar iedereen zich ongestoord kan omkleden.

Verder kun je naar een queer theater workshops bij Parnassos, een theatervoorstelling in Villa Concordia, een volleybal homocompetitie bij Sportcomplex Olympus en naar een Pride Party Bingo in Holland Casino.

Afterparties

Na de straatfeesten nog zin om door te dansen? Dat kan tijdens een van de feesten in het nachtprogramma. TivoliVredenburg organiseert Wild ‘n Sweet Festival. Op het programma staan onder meer Elkka en Grove, draait dj-duo ICONIC queer-hits en presenteert Amber Vineyard Pussy Wagon. Zin in schreeuwen en moshpits? EKKO belooft onder meer de Britse queercore-band een fanatieke dansavond neer te zetten. Ook Janey organiseert een avond ‘for girls who love girls who love girls’ in Club Poema en komt Club Basis met een heuse ‘after pride party’.

Het gehele programma lees je op deze website.