Woningbouwplannen van de baan: toch weer filmtheater in ’t Hoogt

Het Utrechts Monumentenfonds gaat toch geen woningen bouwen in de voormalige filmhuispanden aan ’t Hoogt en de Slachtstraat. Jos Stelling, eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, wil er nu een nieuwe bioscoop in beginnen met drie zalen.

Jos Stelling wil weer dat er films gaan draaien in de zalen van voormalig filmhuis ’t Hoogt. Het oudste filmtheater van Nederland vertrok eind 2018 uit de historische panden en gaat een nieuwe start maken in De Machinerie. Sindsdien staan de panden leeg.

Vrijdag tekenden directeur Suzan ten Brake van het Utrechts Monumentenfonds (UMF) en Stelling een intentieovereenkomst. Ze gaan samenwerken aan het plan om Filmtheater Slachtstraat te openen.

Woningbouw

Het plan is een volledige draai met eerdere plannen van het UMF. Het UMF liet eerder weten de panden te willen restaureren en ombouwen naar woningen. Ook moest het pand aan de Slachtstraat 5, waar eerder het café van Filmtheater ’t Hoogt zat, verkocht worden omdat het geen monumentale waarde had voor het fonds. Dit gaat allemaal niet meer door.

Al eerder bleek dat deze plannen van het UMF lastig werden, er was namelijk een ‘verschil van inzicht’ met de gemeente. De discussie ging over de erfpacht, die wordt hoger als er woningen in de panden zitten. Bij een culturele invulling is de erfpacht lager. Daarom liep de restauratie al eerder vertraging op.

Directeur Ten Brake laat echter weten dat dit niet de reden is om met Stelling in zee te gaan. Ze laat weten dat het UMF van mening is veranderd, en vindt een culturele invulling nu ook het beste plan om de panden te behouden.

200 stoelen

Er moeten drie filmzalen komen die samen goed zijn voor 200 stoelen. Het oude café wordt weer in ere hersteld. Stelling noemde het een ‘fantastische dag’, hij is erg blij dat er weer een filmtheater in de panden komt. Hij vindt een netwerk van drie filmhuizen in de historische binnenstad erg sterk.

In het gehele complex van gebouwen komt ook het Museum voor het Kruideniersbedrijf. Er blijven dan nog wat vierkante meters over waarvoor het UMF nog een andere culturele invulling gaat zoeken.

De komende maanden worden gebruikt om de plannen uit te werken en te kijken of dit echt haalbaar is. De partijen hopen in de loop van 2021 open te kunnen gaan.