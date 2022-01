Zo gaat het gloednieuwe Slachtstraat Filmtheater in de Utrechtse binnenstad er straks uitzien

De bouw van het nieuwe Slachtstraat Filmtheater is nog in volle gang, maar zaterdag kreeg een aantal journalisten al een rondleiding door de monumentale panden. Initiatiefnemer Jos Stelling en Suzan te Brake van het Utrechts Monumenten Fonds vertelden hoe het er straks uit komt te zien.

De gebouwen aan het Hoogt en de Slachtstraat waren tientallen jaren onderdeel van Filmtheater ’t Hoogt, maar zij vertrokken omdat een deel van de panden getransformeerd zou worden tot woningen en het gebouw aan de Slachtstraat verkocht zou worden. Dit plan van het Utrechts Monumenten Fonds, eigenaar van de panden, ging echter niet door. Stelling, eigenaar van het Louis Hartlooper Complex en Springhaver, kwam toen met het idee om een nieuwe bioscoop met drie zalen te openen in het complex.

Zowel Stelling als Te Brake spreken over een ‘goede samenwerking’. “Deze plek ademt ‘film’”, aldus Te Brake. “De panden moeten weer publiekelijk toegankelijk worden, waar mensen het erfgoed kunnen beleven. Het was ooit het plan om hier woningen te bouwen, maar uiteindelijk hebben we besloten dat het toch een culturele bestemming moet krijgen. Het ligt in het hart van de stad en het moet de nieuwe culturele hotspot van Utrecht worden.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Trots

De werkzaamheden aan de monumentale panden begonnen in februari 2021. Er is straks één grote zaal en twee kleinere zalen, met in totaal ongeveer 200 stoelen. Ook is er een lift aangebracht zodat alle ruimtes bereikbaar zijn voor mindervaliden. Stelling is naar eigen zeggen ‘heel erg trots’ op deze lift.

Daarnaast is gedacht aan de duurzaamheid. Zo komen er zonnepanelen op het dak die vanaf de straat niet zichtbaar zijn en het gebouw wordt goed geïsoleerd. Daarnaast is ook een heel nieuw ventilatiesysteem aangebracht.

Tekst loopt door onder afbeelding

Neonletters

Op de buitengevel aan de zijde van de Neude komen neonletters met de tekst ‘Slachtstraat Filmtheater’. De tuin wordt ook grondig aangepakt. Te Brake noemde dit deel de ‘kers op de taart’. Nu liggen er nog met name stenen, maar deze open binnenplaats wordt straks een stuk groener.

Daarnaast komen er ook allerlei ruimtes waar mensen iets kunnen eten of drinken. Stelling noemt een uitje naar de bioscoop een ‘sociale actie’. “Vanwege het internet en de televisie vereenzaamt de maatschappij. Je hoeft ten slotte niet meer de deur uit om een film te zien. Toch zag je, toen de bioscopen weer gasten mochten ontvangen, dat het storm liep. Het gaat daarbij om het sociale gevoel, mensen gaan samen naar de film, eten daarna iets en discussiëren ondertussen over wat ze net hebben gezien.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Maart

Als alles volgens planning verloopt begint Slachtstraat Filmtheater eind maart met proefdraaien. Daarna worden er een aantal openingsavonden georganiseerd voor bijvoorbeeld journalisten en sponsoren, om vervolgens de deuren voor iedereen te openen. Eind juli is er waarschijnlijk een feestelijke opening, maar daarvoor kunnen mensen dus al bij het gloednieuwe filmtheater terecht.