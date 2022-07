Zo zien de mysterieuze nieuwe kunstwerken in Utrecht er vanaf de Domtoren uit

Misschien heb je ze al gezien, op verschillende plekken in de Utrechtse binnenstad zijn de afgelopen tijd dikke witte lijnen en vormen verschenen. Het zijn kunstwerken van Krijn de Koning, getiteld ‘Enigma’s’. Als je er pal naast staat, is het misschien niet al te duidelijk wat het moet voorstellen. Om ze goed te kunnen zien, moet je de Domtoren op – en dat heeft DUIC gedaan.

De Koning maakte de werken in opdracht van de gemeente Utrecht, in het kader van de restauratie van de Domtoren en het 900-jarige bestaan van Utrechts stadsrechten. Hij liet zich inspireren door de verschillende lagen van Utrecht, de diep gelegen werfkelders en de juist hoge Domtoren. Perspectief en het spelen met hoogte en diepte, staan daarom centraal in de kunstwerken.

Wethouder Eva Oosters is blij met de nieuwe kunst in de stad. “Kunst prikkelt, verbindt en zet aan tot nadenken”, zegt ze. “Nu de Domtoren door de restauratie niet volledig zichtbaar is, biedt dit kunstwerk ons een nieuwe kijk op de toren en de stad. De patronen op de straat prikkelen de verbeelding.”

Janskerkhof

Aan de oostkant van het Janskerkhof is een kunstwerk met witte verf aangebracht. Vanaf de Domtoren vormen de lijnen zeshoekige pilaren, die doen denken aan vulkanisch gesteente. De lijnen beginnen bij de busbaan en verdwijnen onder de bomen.

Park Lepelenburg

In Park Lepelenburg is een stellage neergezet en zijn witte stroken in het gras gelegd. Vanaf de grond is de stellage een kleurrijk geheel. vanaf de Dom gezien smelt het samen met de lijnen in het gras.

Springweg

Een kunstwerk dat je niet zomaar in het straatbeeld tegenkomt, is aangebracht op het dak van de parkeergarage op de Springweg. Hier lijken in het parkeerdek gaten te zijn ontstaan, waardoor pilaren tevoorschijn komen die doen denken aan de Domkerk.

Zadelstraat

In de Zadelstraat is met lijnen een Domtoren getekend.