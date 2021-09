Bierbrouwer Lowlander en The Streetfood Club openen nieuwe horecazaak in Utrecht  

Bierbrouwer Lowlander en The Streetfood Club beginnen samen een nieuwe horecazaak in het voormalige Broesepand. Op 11 september moeten de deuren openen van Botania Food & Beer Garden.

De nieuwe zaak komt in het onlangs geopende warenhuis Green UP op de Stadhuisbrug in Utrecht. De kaart bestaat grotendeels uit vegetarische en veganistische gerechten. Van huisgemaakte banana pancakes en licht pittige bloemkool currys tot finger food zoals halloumi fries en mais tempura. Met Lowlander als een van de initiatiefnemers, is er aan bier natuurlijk ook geen gebrek.

Oprichter van Lowlander, Frederik Kampman vertelt: “We verlangen al enige tijd naar een eigen plek. Een plek waar we door middel van beer & food pairings de wereld van botanicals tot leven kunnen laten komen. Met Botania krijgen we die kans. En om dit dan ook nog samen met zo’n toonaangevende horecapartner als The Streetfood Club te kunnen doen, is natuurlijk te gek. We hebben allebei de ambitie om mensen mee op reis te nemen door middel van smaak. Dat kunnen we bij Botania mooi verder uitrollen.”

The Streetfood Club

Wes Schreutelkamp is eigenaar van de The Streetfood Club, hij zegt: “We geloven dat gezond en voedzaam eten hartstikke lekker is en zeker niet saai hoeft te zijn. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk producten een tweede leven te geven. We werken samen met lokale, biologische leveranciers voor eerlijke en smaakvolle ingrediënten en zorgen dat er niets zomaar weggegooid wordt. Zo werken we bijvoorbeeld samen met De Clique, die siropen maken van overgebleven citrusschillen en koffiedik recyclen voor een heuse oesterzwamkwekerij.”

Er zullen ook maandelijkse evenementen bij Botania worden georganiseerd. “Als het aankomt op een groenere toekomst in combinatie met smaak, delen wij onze kennis maar al te graag”, aldus Frederik Kampman. “Daarom lanceren we verschillende workshops, masterclasses en seminars die jou hier alles over zullen leren. Thema’s als wecken en inmaken en de kracht van de natuur inzetten om smaak te creëren zijn enkele voorbeelden die we zullen behandelen.”