Horecazaak Union House opent volgend jaar in Tivoli Oudegracht in Utrecht

Het was al even bekend dat er een horecazaak komt in Tivoli Oudegracht in Utrecht en nu is bekend dat die zaak Union House gaat heten. Er wordt momenteel nog volop gewerkt en als alles volgens planning verloopt gaan in april 2025 de deuren open.

Volgens Union House zal in het interieur terug te zien zijn dat het pand een bijzondere geschiedenis heeft. Zo blijft bijvoorbeeld het podium, waar onder meer Prince, Pearl Jam en de Red Hot Chili Peppers hebben opgetreden intact. Ook wordt de kloostertuin weer in gebruik genomen.

“Een locatie met een dusdanige geschiedenis verdient een waardige opvolging. […] Het restaurant wordt gevestigd op de begane grond van de grote zaal met de voormalige kloostertuin als terras. Op de kaart komen klassieke gerechten met smaken van over de wereld”, vertelt ondernemer Peter-Paul Swijnenburg.

Tekst loopt door onder afbeelding

Naast de horecazaak komt er ook een hotel met 46 kamers in het 700 jaar oude pand en twee kinderdagverblijven, maar die zijn al geopend.

In 2018 won vastgoedontwikkelaar Stadswaarde de aanbesteding om het pand onder handen te nemen, maar vanwege juridische procedures kon niet direct begonnen worden met de verbouwing van het pand. In oktober vorig jaar kon dat wel.

Poptempel

Tivoli Oudegracht heeft een bijzondere plek in de popgeschiedenis van de Domstad. Het pand werd in 1981 gekraakt en groeide al snel uit tot een muzikale broedplaats. Prince streek er neer voor een van zijn befaamde afterparties na een optreden in de Jaarbeurs. Ook andere grote namen als Pearl Jam, Artic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Nirvana en Queens of the Stone Age bestegen het podium. In 1998 organiseerde DJ St. Paul er zijn eerste editie van Pop-O-Matic.

Vijf jaar later zag het drum ’n bassfeest Blackout er het levenslicht en datzelfde jaar werd het de thuisbasis voor het ‘RAUW’ van dance-icoon Joost van Bellen. Laatstgenoemde verklaarde eerder tegen DUIC de locatie als ‘het allerbeste poppodium van Nederland’ te beschouwen.

Lees hier meer over de nieuwe functie van Tivoli Oudegracht.