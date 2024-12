Over enkele maanden opent Union House Utrecht in voormalig Tivolicomplex

Nog voor de zomer van 2025 openen de deuren van Union House in het voormalige Tivoligebouw aan de Oudegracht. Het pand wordt op dit moment van boven tot onder gerenoveerd. Om twee extra projecten toe te voegen zijn de ondernemers een crowdfunding gestart, waar al 200.000 euro is voor opgehaald.

Het plan voor Union House bestaat uit verschillende onderdelen. Het restaurant komt in wat de grote zaal was, de wijn- en cocktaillounge komen op het balkon. De oude Regentenkamer wordt de Governor’s Room: een ruimte voor private dining, vergaderingen en huwelijksvoltrekkingen voor groepen tot 50 personen.

Ook de oude kloostertuin wordt in ere hersteld. De tuin kan straks met alle weersomstandigheden gebruikt worden, omdat het glazen dak open en dicht kan. Dit is een van de 2 projecten waar extra kapitaal voor nodig is.

De initiatiefnemers laten weten: “Het is een grote klus om van de ruimte die de afgelopen decennia was bebouwd als garderobe en toiletgroep om te toveren naar een lichte en sfeervolle binnenplaats net goede luchtbehandeling en zonwering.”

Ook het iconische podium van het voormalige Tivoli Oudegracht blijft bestaan. Het gaat weer gebruikt worden voor kleinschalige optredens zoals cabaret, jazz, klassieke en akoestische muziek. De programmering hiervoor wordt zoveel mogelijk lokaal Utrechts ingevuld.

Geld

Peter-Paul Swijnenburg en Lieke van Herpen zijn de ondernemers achter Union House. Om twee extra projecten toe te kunnen voegen zijn ze een crowdfunding gestart. Investeerders krijgen 4 procent rente per jaar.

Er is nu 200.000 euro opgehaald, het streefbedrag is minimaal 300.000. Het geld gaat onder meer naar het nieuwe glazen dak, en naar audiovisuele middelen voor het podium. Van Herpen: “We willen de verbinding zoeken met de stad Utrecht. Want een plek met zo’n geschiedenis, midden in het centrum aan de Oudegracht, willen we met alle Utrechters delen.”