Restaurant Mr. Black and the White Ox aan de Vleutensevaart in Utrecht failliet verklaard

Restaurant Mr. Black and the White Ox nabij de Douwe Egberts-fabriek is failliet verklaard. Dat deed de rechtbank in Utrecht zo’n anderhalve week geleden. Het restaurant zat sinds 2018 aan de Vleutensevaart.

Ongeveer vijf jaar geleden opende Mr. Black and the White Ox in het voormalig hoofdkantoor van Douwe Egberts, naast de fabriek van het koffiemerk. Het is een bar en bistro met een groot terras aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Mr. Black and the White Ox is nu tijdelijk gesloten, zo is online te lezen. Het bedrijf is failliet. Wat er nu verder precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk, zegt eigenaar Frans van Hall. Er wordt naar verschillende scenario’s gekeken. Van Hall noemt het een trieste gebeurtenis, voor het personeel en alle andere betrokkenen.

Mr. Black

Het restaurant bestaat uit twee gedeeltes, gescheiden door twee openslaande deuren: Mr. Black en The White Ox. “Mr. Black is het gedeelte rondom de bar en wat laagdrempeliger”, vertelde Van Hall destijds aan DUIC. “Hier kan je terecht voor een lekkere daghap of goede burger.”

“Het andere gedeelte, The White Ox, is wat meer afgewerkt. Hier bieden we een 2-, 3- of 4-gangen menu à la carte aan. En het is ook af te huren voor een borrel of een feestje.”

De Witte Os

En het restaurant is niet zomaar zo genoemd. Over de naam is goed nagedacht. “Mr. Black is een knipoog naar Douwe Egberts, naar de koffie”, legde Van Hall toen uit. “En De Witte Os: zo heette het eerste zaakje in Friesland waar Douwe Egberts is gestart.”

Naast de bar en het restaurant zijn er ook andere ruimtes die afgehuurd kunnen worden voor vergaderingen en andere evenementen. Verder is er ook een hotel in het pand te vinden.