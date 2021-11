Roost aan de Singel mag voorlopig tóch in Park Paardenveld blijven

Roost aan de Singel mag voorlopig toch openblijven. De tijdelijke vergunning van het pop-up restaurant in Park Paardenveld liep eind oktober af, maar de gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat het restaurant mag blijven tot er een nieuwe invulling voor het park is gevonden.

Roost aan de Singel opende in 2016 de deuren op een stuk braakliggend terrein met bouwhekken, dat toen nog geen Park Paardenveld heette. Van het braakliggende terrein is inmiddels niks meer te zien. Park Paardenveld groeide afgelopen jaren uit tot een populaire plek waar gezwommen, gesport, gegeten en gedronken wordt.

Het park is dus niet meer weg te denken, maar de vergunning van Roost liep wel af. Vorige week werd duidelijk dat eigenaar Sidney Rubens geen nieuwe vergunning zou krijgen en dat het restaurant dus moest sluiten. Rubens was teleurgesteld, maar had ook nog hoop dat er positief nieuws uit de raadsvergadering van donderdagavond zou komen.

Op initiatief van D66 werd tijdens die vergadering gesproken over de vergunning van Roost. D66 wil graag dat Roost voorlopig nog kan blijven en een meerderheid van de gemeenteraad is dat met de partij eens. Het restaurant mag open blijven totdat voor het park een nieuwe, definitieve invulling is gevonden.