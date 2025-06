Naast Union House opent in september ook hotel in voormalig Tivoli-pand Een van de hotelkamers. Foto's: Conscious Group.

In het oude Tivoli-gebouw in Utrecht wordt op 12 september een vestiging van Conscious Hotels geopend. Eerder deze maand werd al bekend dat Union House in hetzelfde pand ook in september zijn deuren opent. De inrichting van het hotel aan de Oudegracht 245 blijft in het teken staan van de geschiedenis van het gebouw.