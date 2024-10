Utrechtse ontwerpers maken ‘meest duurzame zitbank van Nederland’

Een bank is om op te zitten, en vaak ook om ’s avonds languit op te liggen. Dat banken echter zeer vervuilend kunnen zijn is bij minder mensen bekend. Het Utrechtse Kairos ging daarom aan de slag om de meest duurzame bank van Nederland te maken.

In Europa wordt jaarlijks ruim 11 miljard kilo aan meubels weggegooid. Ruim 80 procent wordt verbrand of eindigt op de vuilnisbelt en slechts 10 tot 20 procent wordt gerecycled. Joris Helming, Eelco Schouten en Thijs van Bemmel wilden daar wat aan doen en richtten Kairos op.

“Wij willen een radicale verandering in de meubelindustrie. Daarom ontwikkelde Kairos een duurzame, comfortabele kwaliteitsbank, gemaakt van materialen van een hoge kwaliteit maar met een lage footprint, geproduceerd in Nederland, die lang meegaat en die makkelijk te onderhouden en repareren is”, aldus medeoprichter van Kairos Thijs van Bemmel.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De onderdelen in een conventionele bank worden in de productie verlijmd of geniet, waardoor repareren of vervangen van onderdelen onmogelijk is, of veel te duur. Om als duurzame koploper de markt te bestormen moesten productontwerpers Helming en Schouten pionieren met het gebruik van (lokale) materialen.

Zo zijn de rugkussens gevuld met wol, afkomstig van het Hollands Wol Collectief, dat bestemmingen zoekt voor het Nederlandse wol overschot. De zitbanken kunnen worden bekleed met verschillende meubelstoffen, gemaakt van gerecyclede kleding, of van gerecyclede plastic flessen. Het stalen frame is in Nederland geproduceerd en alle kussens worden geproduceerd bij een sociale onderneming.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“Kairos biedt alle onderdelen los aan ter vervanging. Hierdoor belandt de bank niet bij de eerste vlek of scheur langs de kant van de weg. We gaan zeker op zoek naar andere meubels die we kunnen aanpakken. Wij willen de hele industrie verduurzamen en we zien andere spelers in de markt al kleine stappen zetten, dit is het juiste moment om de verandering door te zetten. Het is onze rol om te blijven pionieren,” aldus Van Bemmel

Inmiddels staan de eerste banken in diverse huiskamers. Naast banken heeft het Utrechtse bedrijf recentelijk ook een fauteuil ontwikkeld.