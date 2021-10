Open brief: Ondernemers Utrechtse bloemenmarkt maken zich zorgen over bereikbaarheid

De ondernemers van de Utrechtse bloemenmarkt die wekelijks op het Janskerkhof te vinden is maken zich zorgen over de toekomst. De gemeente heeft onlangs een aantal parkeerplaatsen op het plein weggehaald, waardoor de markt volgens de kooplieden onbereikbaarder wordt. Zij zien dus hun inkomsten teruglopen en moeten daarnaast investeren in nieuw vervoer omdat de eisen voor de milieuzone vanaf begin volgend jaar strenger worden. In de open brief hieronder, die gericht is aan de Utrechtse gemeenteraad, vertellen de ondernemers wat er aan de hand is.

Geachte raad,

Betreft: Bereikbaarheid Bloemenmarkt Janskerkhof

In maart van dit jaar schreven wij als standhouders van de zaterdagse Bloemenmarkt een brief aan uw raad met een uitnodiging voor een bezoek aan de markt en het verzoek om betrokken te worden bij de voorgenomen herinrichting van het Janskerkhof en daarbij rekening te houden met de bereikbaarheid van onze markt. Op onze brief hebben wij behalve een ontvangstbevestiging de afgelopen zes maanden geen antwoord gekregen. Deze brief is daarom een herhaald pleidooi voor het bereikbaar houden van de Bloemenmarkt. We doen een dringend beroep op u om ervoor te zorgen dat wij serieus gehoord worden en dat er bij de inrichting van ons zaterdagse werkterrein rekening wordt gehouden met onze belangen.

Eén dag in de week wordt het Janskerkhof gebruikt voor de Bloemenmarkt. Dan bieden dertien kwekers en telers een uitgebalanceerd pakket van snijbloemen en tuinplanten aan. Het hele jaar door brengen we feestelijke boeketten, vele soorten bloembollen, vaste planten, olijf- en vijgenbomen, heesters, fruitbomen, Citrusbomen en allerlei tuinkruiden, alles rechtstreeks van de producent aan de klant. Dat is al sinds 1837 een groot succes. De Utrechtse Bloemenmarkt is de grootste van het land en trekt veel bezoekers naar de stad.

Zes jaar geleden, in 2015 besloot de gemeenteraad van Utrecht, in het kader van het autoluw maken van de binnenstad, gefaseerd het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg te verminderen. Nu, in 2021, is het Janskerkhof aan de beurt voor een nieuwe inrichting. Pas in februari jongstleden werden de marktkooplieden van de zaterdagse Bloemenmarkt in een overleg met de gemeente gehoord over hun wensen bij de herinrichting van het plein. De centrale wens van de Bloemenmarkt; het (op beperkte schaal) bieden van ruimte voor laden en lossen voor onze klanten aan het Janskerkhof, wordt daarna op 2 maart 2021 in een brief aan de gemeenteraad nog eens bevestigd.

Tot onze grote verrassing heeft de gemeente onlangs de parkeerplaatsen weggehaald aan de oostkant van het Janskerkhof, langs de Drift. Juist die plekken waar de zaterdagse klanten van de bloemenmarkt hun zware aankopen inladen. Precies die plekken waarvan wij als Bloemenmarkt in een overleg met de gemeente begin dit jaar voorstelden daar op zaterdag kort parkeren toe te staan voor onze bezoekers. Precies die plekken waarover wij u in maart schreven.

Voor onze bedrijven is de zaterdagse omzet in Utrecht essentieel. De bereikbaarheid van de markt is daarbij essentieel. Zowel voor de aanvoer van de planten en de stalling van de vrachtauto’s van de handelaren als voor de klanten. Een klein maar qua omzet belangrijk deel van de klanten van de markt komt met de auto. Soms vanwege invaliditeit, maar meestal omdat ze op de Bloemenmarkt zware spullen als grote struiken, zakken potgrond en aardewerken potten kopen. Dat deel van de omzet zal wegvallen wanneer er geen mogelijkheid is om kort te parkeren. De Bloemenmarkt op het Janskerkhof kan alleen bloeien als de gemeente de bereikbaarheid ervan garandeert.

Zonder uitleg of zelfs maar een nader bericht werd onze wens terzijde geschoven. Sterker nog, in ambtelijke berichten kort voor de start van de uitvoering, wordt de inbreng van de ondernemers juist uitgelegd als steun voor het weghalen van de parkeerplaatsen. Nu de gemeente onverstoorbaar begint met de herinrichting van het Janskerkhof staan we als ondernemers van de Bloemenmarkt met de rug tegen de muur.

Wij, de ondernemers voelen dat het ons elk jaar steeds weer een stukje moeilijker gemaakt wordt. Voor ons voelt het alsof uw beleid elk jaar de strop een stukje strakker trekt. Wij maken ons tevens grote zorgen over de op handen zijnde euronorm voor onze bussen/vrachtwagens, die per 1 januari 2022 gaat gelden. Wij hebben in onze vorige brief u ook gevraagd naar de eventuele ontheffingen daarvoor.

Wij maken ons serieus zorgen hoe wij ten tijde van corona en de nasleep daarvan investeringen moeten gaan doen die ons boven het hoofd stijgen. We doen enorm ons best de historische Bloemenmarkt in stand te houden, maar voelen daarbij in uw beleid geen steun. De huur van de standplaatsen stijgt, ondanks de inkomstenderving van corona. Het wordt klanten die ons kort willen bezoeken en grote aankopen doen, steeds moeilijker gemaakt door het verdwijnen van parkeerplaatsen. We vrezen dat wij in de toekomst onze bussen/vrachtwagens ook niet meer mogen parkeren op het Janskerkhof, wij vragen ons af hoe de gemeente dat in gedachten heeft en vragen ons ook terdege af hoe dat proces zal moeten gaan verlopen.

We richten ons nu opnieuw tot u als leden van de gemeenteraad, met het verzoek om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk met de gemeente aan tafel kunnen zitten om een oplossing te vinden voor bovenstaande vraagstukken.

In afwachting van uw reactie,

Namens de ondernemers van de Bloemenmarkt Janskerkhof