Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Onnodig verlies’

Zo, de vakantie zit er weer op en ik was op tijd terug voor de wedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. Op ons vakantieadres was het wel even schrikken. Ons bereikte het bericht dat Bunniksider van het eerste uur Niels Fillerup in zijn slaap was overleden. Niels was een prima vent en geliefd. Dat was ook te merken bij het afscheid nemen. We moesten aansluiten buiten in de rij. Veel sterkte voor de familie en vrienden van Niels.

Op 18 februari gingen we op zoek naar een geschikte locatie om de wedstrijd FC Twente – FC Utrecht te bekijken. Maar om 07.15 uur plaatselijke tijd was er geen kroeg of strandbar open. Het tijdverschil deed ons de das om. Desalniettemin waren we blij met de 0 – 1 overwinning. Enkele dagen later vonden we wel een livestream bij een strandbar. Met twaalf FC Utrecht-supporters zagen we de overwinning op Heracles en daar moest op gedronken worden.

De ongeslagen status ging maar door. FC Utrecht zat in een positieve flow. Dat bood perspectief voor de uitwedstrijd tegen Ajax. Ajax had een wat onrustige week gehad en FC Utrecht was lang ongeslagen. Vol positieve verwachtingen vertrokken we met de trein naar Station Bijlmer Arena. Daar aangekomen werden we direct aangesproken; ‘jullie zijn FC Utrecht-supporter toch?’ ‘Ja’, was volmondig ons antwoord. ‘Wij ook en we gaan winnen’, kregen we te horen.

In het bezoekersvak zaten duizend FC Utrecht-supporters. Tussen de Ajacieden hielden wij ons koest. Dit in tegenstelling tot de F – Side. Het ‘kanker Utrecht’ klonk diverse malen luidkeels. Het eerste kwartier een prima FC Utrecht. Ajax werd goed vastgezet en de kansen voor Ajax werden geneutraliseerd tot 1. Na het kwartier kreeg Ajax meer kansen. Kansen voor FC Utrecht waren niet te zien. De eerste helft was meer een schaakspel met als doel om vooral niet te verliezen. Lammers had de 0 – 1 op zijn slof, maar helaas. Uit het niets enkele minuten voor tijd Broby met de 1 – 0. Dat was ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft een apathisch FC Utrecht. Weinig strijd en geen wil om te overwinnen. Balletje breed en balletje terug. Waarom FC Utrecht de duimschroeven niet aandraaide snapten wij niet. Van Ajax kun je verliezen, maar van dit Ajax niet. Na twintig minuten greep Jans in. Diverse wissels hadden even effect. Maar het verzandde weer in apathisch voetbal.

Was het geloof er wel? Sebastien Haller moest het met lede ogen op de tribune hebben aangezien. Was dit zijn FC Utrecht? Een kwartier voor tijd was het gedaan met de pret. Ajax kwam op 2 – 0 voorsporng. Ook toen Ajax daarna met 10 man moest spelen, kon FC Utrecht geen vuist maken. Een vrije trap van Karouani was exemplarisch voor het spel van FC Utrecht. De bal verdween over de achterlijn.

Sam Lammers stond moedeloos alleen in de spits. FC Utrecht heeft Ajax drie punten geschonken. Aanstaande zaterdag de uitwedstrijd tegen Almere City. De ploeg van Pastoor doet het zeer behoorlijk. Daar zal FC Utrecht fors aan de bak moeten. Een week later NEC thuis in de Galgenwaard. Twee wedstrijden om het echec van Ajax goed te maken. Zes punten zou mooi zijn. Aan Ron Jans het verzoek om niet meer een zo behoudende tactiek toe te passen. Het eerste kwartier snappen we, maar voor de rest graag uit een ander vaatje tappen.