Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Voetbalgekte’

Ruim twee uur voor de wedstrijd waren er al honderden FC Utrecht-supporters aanwezig op het Ledig Erf. Er was een corteo en dat hebben we geweten. Onze normale route werd afgesloten door verkeerregelaars. We parkeerden voor even de auto elders. Al kijkend naar de honderden fans, was het ons nog duidelijker: het ging er echt om tegen Sparta. Het vele vuurwerk gaf een sfeerverhogend beeld. De reinigers van de gemeente hebben nog wel even een dingetje te doen gezien de hoeveelheid vuurwerk die is afgestoken.

Bij stadion Galgenwaard gaf Ron Jans nog even zijn blijk van dank en ook de spelers verschenen. De support was enorm, in het stadion waren ruim 20.000 toeschouwers aanwezig. Zij zorgden voor een ongekende sfeer. Dit keer niet alleen de Bunnikside, maar alle vakken. Ook het bezoekersvak deed volop mee. FC Utrecht vloog uit de startblokken. Het publiek was echt een twaalfde man. Sparta liet zich niet van de wijs brengen. Een prima voetballende ploeg, met een spits die levensgevaarlijk bleek.

Was het eerst nog Barkas die een fenomenale redding maakte, niet veel later Lauritsen met de 0-1. Dat was balen. Een anticlimax. Maar FC Utrecht ging direct over op de aanval. Flamingo met een kopbal voor de 1-1. Het stadion ontplofte. ‘Come on FC Utrecht’ uit duizenden kelen. In de rust de terechte wissel van Iqbal. Ik hoop dat Jans beseft dat Iqbal voor zondag niet kan. Voegt weinig toe. Zondag zal het een gevecht worden. En juist dat beheerst Iqbal niet. Van der Hoorn liet zien hoe het wel moet. Zondag in de basis.

Tekst loopt door onder de foto

Lammers

Sparta was het kwijt, FC Utrecht had de controle. Het resulteerde in de 2-1. Maar helaas, buitenspel. Maar dan toch, twintig minuten voor tijd de 2-1 door… daar is hij weer, Sam Lammers. Weer ontplofte de Galgenwaard. Wat een fanatisme. De wedstrijd kon nog alle kanten op. Dan het moment dat de keeper van Sparta meeging in de aanval bij een corner van Sparta. En jawel, een korte corner. Balverlies en Jensen in een sprintduel met Olij die voorover viel. Een intikkertje voor Jensen. 3-1. Het feest was compleet.

Aanstaande zondag de finale. In een uitverkochte Galgenwaard. René Hake met zijn Go Ahead. Een lastige ploeg, wint niet voor niets in Nijmegen. Ik verwacht een bloedstollende wedstrijd. Maar de steun van de fans in de Galgenwaard zal FC Utrecht over de streep trekken. Seizoenkaarthouders krijgen 50 procent korting, mogen hun eigen plaats claimen. Op zaterdag 25 mei zal om 10.00 uur de kaartverkoop beginnen van de niet-teruggekochte stoelen.

Een prijs

Aanstaande zondag weer René Schuurmans? Hij was voorafgaande aan FC Utrecht – Sparta een sfeermaker. Op naar de laatste wedstrijd van het seizoen. Dan wellicht de tweede voorronde van de Conference League. Voor FC Utrecht een prijs. En mocht het zover komen, dan is er alles aan gelegen om daar klaar voor te zijn. Het zullen niet de hoogvliegers zijn die we mogelijk kunnen treffen. Maar juist daar schuilt het gevaar. Ik ga ze niet benoemen, maar Zuidam weet wat hem te doen staat.

Een eventueel Europees avontuur zal de club goed doen. Evenals de supporters. Is het de Goden verzoeken? Wat mij betreft niet. FC Utrecht de vierde stad van het land. Een spits van topklasse en een trainer die heeft bewezen dat hij ook een topper is. We gaan het weer zien zondag. De laatste finale. De voetbalgekte neemt de komende drie dagen toe. Alles of… niets.