Pep en Frans in zak en as na nederlaag FC Utrecht: ‘Zijn best wat gewend maar dit hakt erin’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Het seizoen van FC Utrecht is op droevige wijze geëindigd. Zondagavond werd er in de finale van de play-offs verloren van Go Ahead Eagles. De Domstedelingen leken slechts enkele minuten verwijderd te zijn van Europees voetbal, maar niks bleek minder waar. Dankzij een rode kaart en twee late tegentreffers werd de Europese droom omgetoverd tot een nachtmerrie. Pep en Frans blikken terug op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles en houden de gewelddadige ongeregeldheden onder de loep.

“Het seizoen begon dramatisch, maar na de aanstelling van de magische Ron Jans hebben we het ver geschopt”, zo begint Frans. “Helaas bleek het laatste beetje magie er niet meer in te zitten en uiteindelijk staan we met lege handen.”

Pep reageert voor het eerst. “De teleurstelling is enorm groot en nog steeds niet te beseffen. Het is te makkelijk om de nederlaag op één persoon af te schuiven. Iedereen heeft fouten gemaakt. Sam Lammers had in de reguliere speeltijd de bevrijdende 2-0 op zijn voet. Daarnaast dacht Oscar Fraulo dat het slim was om op de middenlijn zijn tegenstander van achteren neer te zagen. Het waren allemaal verkeerde keuzes die in fracties van secondes zijn gemaakt en de wedstrijd negatief hebben beïnvloed. Door deze nederlaag is FC Utrecht helaas het lachertje van Nederland. We hebben verloren van de nummer negen van de competitie en onze grote vriend René Hake gaat er met de winst vandoor.”

Gooien met fakkels

Zondagavond had voor alle FC Utrecht-supporters een feestje moeten worden. Helaas eindigde de avond in een catastrofe. Tijdens de wedstrijd ontstonden er al ongeregeldheden en na het laatste fluitsignaal braken er rellen uit. “De ongeregeldheden begonnen aan het einde van de reguliere wedstrijd”, zo vervolgt Pep.

“Vanuit het uitvak werd er een fakkel in ons vak gegooid. Die fakkel werd opgepakt en teruggegooid. Dat is niet slim, maar wel verklaarbaar. Ook moest een klein kindje wegduiken voor een vuurpijl. Daardoor ontstond er onmiddellijk reactie vanuit het thuispubliek. Werden die fakkel en vuurpijl niet gegooid, dan was er niks aan de hand geweest.”

Frans vult verder aan. “Na de late tegentreffer in de verlenging werd de frustratie onder de supporters nog groter. De straat werd opengetrokken en de politie werd bekogeld met stenen. Het was een groot gekkenhuis. Burgemeester Sharon Dijksma riep een noodbevel uit en de politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Het was een tumultueus einde van het seizoen.”

Dubieuze kaartverkoop

Door ongeregeldheden rondom stadion Galgenwaard zullen veel supporters met het schaamrood op de kaken de zomerstop ingaan. Pep baalt ook enorm van de seizoenafsluiting. “De club is niet slim omgegaan met de kaartverkoop. Voor deze wedstrijd zijn er heel erg veel kaarten in de vrije verkoop gegooid. Het is veel logischer als de supporters met een clubkaart en seizoenkaart voorrang hebben op het kopen van kaarten. Voor deze wedstrijd kon iedereen kaarten kopen en dat betekent dat diegene ze ook onderhands kon doorverkopen. Op die manier heeft de club geen idee wie er precies het stadion binnenkomt. Alles en iedereen mocht naar binnen en er zaten mensen die niet geïdentificeerd zijn. Op deze manier wordt de kaartverkoop van FC Utrecht een verdienmodel voor handelaars en een broedplaats van onrust.”

Mineur

Inmiddels zit het voetbalseizoen er echt op. Dat betekent dat ook de broers de zomerstop ingaan. Tot slot wil Frans nog kort terugblikken op het afgelopen voetbaljaar. “De supporters hebben een vreselijke competitiestart beleefd. Nadat Ron Jans aantrad is dat allemaal veranderd. Zijn komst heeft bij iedereen positiviteit gebracht en dat is het hoogtepunt van dit seizoen. Helaas voelt het voor nu wel alsof het allemaal voor niks is geweest. We eindigen het seizoen, zoals we het begonnen: in mineur. Ook dat is het leven van een FC Utrecht-supporter. Omgaan met teleurstellingen hoort er in Utrecht bij. We zijn best wat gewend, maar deze hakt er behoorlijk in.”