Foto’s: Dit plaatsen Utrechters achter het raam in tijden van corona

Nu Utrechters wordt geadviseerd binnen te blijven om de verspreiding van het coronavirus in te dammen verschijnen er allerlei spullen achter de ramen. Beertjes, regenbogen of een poster van nijntje; veel mensen willen laten zien dat ze aan anderen denken.

Er zijn al veel initiatieven verzonnen om bijvoorbeeld zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Zo werd er op 17 maart grootschalig geapplaudisseerd vanaf onder andere balkons en ook plaatsen mensen een met een hart beschilderd T-shirt achter het raam.

Ook aan kinderen wordt gedacht. Omdat de scholen momenteel gesloten zijn zitten zij veelal thuis. Op meerdere plekken op de wereld en ook in Utrecht hebben mensen een teddybeer (of een ander knuffeldier) achter het raam gezet zodat kinderen een speurtocht kunnen lopen.

Er is ook een actie die uniek is voor Utrecht. Het iconische affiche ‘Utrecht, stad naar mijn hart’ uit 1986 van Dick Bruna zie je steeds vaker achter ramen in de stad verschijnen. Ook DUIC draagt hieraan bij door de voorpagina van de nieuwe krant volledig te bedrukken met het affiche.

Hieronder slechts een greep van wat Utrechters vanuit huis doen om anderen te steunen.