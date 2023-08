Ook grote vissen in Utrecht dood vanwege storing bij rioolwaterzuivering

De afgelopen dagen zag Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) met name kleine dode vissen in de Utrechtse wateren, maar sinds woensdag drijven ook grotere exemplaren aan de oppervlakte. De vissen kwamen om het leven vanwege een storing bij een rioolwaterzuivering in De Bilt.

Door die storing, die inmiddels is verholpen, is er water uit het riool het oppervlaktewater ingestroomd, waardoor het zuurstofgehalte te laag werd. Daardoor zijn honderden vissen doodgegaan. Deze vissen drijven nu onder meer in de Weerdsingel, Biltse Grift, het Zwarte Water en Natuurpark Bloeyendael. Op het onderstaand kaartje is te zien waar de dode dieren uit het water worden gevist.

Tekst loopt door onder afbeelding

Snoek

Het waterschap meldt dat in het begin van de opruimactie vooral kleine vissen werden aangetroffen, maar dat er sinds woensdag ook grote exemplaren komen bovendrijven. Op een foto van HDSR is bijvoorbeeld een dode snoek te zien.

“We zetten alles op alles om ze allemaal op te ruimen. Dode vissen zorgen namelijk zelf ook voor een verslechtering van de waterkwaliteit, en botulisme. Dit willen we natuurlijk voorkomen”, schrijft het waterschap.

Melding

Eerder werden bewoners opgeroepen een melding te maken wanneer zij in het getroffen gebied een dode vis zagen drijven. Nu wordt gevraagd deze melding alleen te maken wanneer het dier wordt aangetroffen op een plek die niet op bovenstaand kaartje is weergegeven.