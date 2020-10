Opmerkelijke lantaarnpalen langs Utrechtse Lange Nieuwstraat

Langs een deel van de Lange Nieuwstraat in Utrecht staan sinds kort wel heel opmerkelijke lantaarnpalen. Het is een combinatie van een moderne en een authentieke stijl.

De Lange Nieuwstraat wordt momenteel opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn begonnen aan de zijde van het Centraal Museum en verplaatsen zich richting het Domplein.

Ter hoogte van het Universiteitsmuseum, een deel waar de straat al open heeft gelegen, staan nu vijf opmerkelijke lantaarnpalen. De paal zelf is niet zo bijzonder, dit exemplaar is terug te vinden in een groot deel van de Utrechtse binnenstad. De kop waar de lamp in zit is echter een moderne variant.

Sociale media

Op sociale media wordt er ook gesproken over de ‘nieuwe’ lantaarnpalen. “Is de Lange Nieuwstraat zo mooi bestraat, zetten ze deze lelijke lantaarnkoppen op de oude onderkanten. Ongelofelijk”, zegt iemand op Facebook.

Waarschijnlijk is de moderne lamp een tijdelijke oplossing en worden ze te zijner tijd vervangen door een authentieke lampenkap.