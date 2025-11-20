MondoMarketing bekroond tot beste online marketing bureau van 2025!

Met trots mogen we aankondigen dat MondoMarketing dit jaar de nummer 1 positie heeft behaald binnen de FONK150 in de categorie “Kleine Digital Agencies”. Waar we vorig jaar de 5e plek wisten te bemachtigen, voeren we nu de lijst aan met een prachtige score van 9,73. Een resultaat waar we ontzettend blij en dankbaar voor zijn!

Landelijke Erkenning

De FONK150 wordt gezien als een van de belangrijkste ranglijsten binnen de Nederlandse marketingbranche. De lijst is volledig gebaseerd op klantwaarderingen en vormt daarmee een directe weerspiegeling van het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Dat we dit jaar als beste kleine digital agency van Nederland zijn beoordeeld, en daarmee het best gewaardeerde online marketing bureau binnen onze categorie, laat zien dat onze inzet op kwaliteit, samenwerking en resultaatgericht werken wordt herkend én gewaardeerd.

Meest Effectief & Meest Creatief

Naast onze nummer 1 positie in de categorie Kleine Digital Agencies hebben we ook in andere categorieën de hoogste waardering ontvangen. In de categorie Meest Effectief behaalden we een score van 10, wat onderstreept dat onze campagnes niet alleen strategisch sterk zijn, maar vooral merkbaar resultaat opleveren.

In de categorie Meest Creatief ontvingen we eveneens een perfecte score van 10. Dit bevestigt onze rol als partner die out-of-the-box meedenkt en samen met klanten tot slimme, vernieuwende marketingoplossingen komt.

Best Agency of the Year

Ook in de landelijke lijst “Best Agency of the Year”, waarin bureaus van alle groottes en disciplines worden meegenomen, hebben we een indrukwekkende 11e plek bemachtigd met een score van 9,73. Dat we als relatief klein bureau kunnen meedraaien tussen grotere spelers binnen de branche, is voor ons een mooie bevestiging van de kracht van onze aanpak.

Onze aanpak: Resultaatgericht & Strategisch

Wat maakt MondoMarketing zo effectief? Onze strategische en resultaatgerichte aanpak blijft het fundament van alles wat we doen. Met meer dan 15 jaar ervaring in online marketing helpen wij bedrijven om hun digitale activiteiten naar een hoger niveau te tillen. We verdiepen ons grondig in de doelgroep, de markt en de fase van de klantreis waarin bezoekers zich bevinden, en ontwikkelen strategieën die daar naadloos op aansluiten.

Door nauw samen te werken met onze klanten blijven we voortdurend op de hoogte van belangrijke bedrijfsontwikkelingen, waardoor we sneller kunnen schakelen en betere resultaten behalen. Deze complementariteit zorgt ervoor dat onze samenwerking verder gaat dan uitvoering alleen; we zijn partners in groei.

Ons team van specialisten blijft zich continu ontwikkelen om voorop te blijven lopen in een snel veranderend marketinglandschap. Daardoor kunnen we onze klanten blijven voorzien van de beste adviezen, de meest effectieve campagnes en strategieën die écht het verschil maken.

We willen onze klanten bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerkingen. De erkenning tot beste online marketing bureau is volledig gebaseerd op jullie waarderingen, en dat maakt deze nummer 1-positie extra bijzonder voor ons. Samen blijven we bouwen aan nog mooiere resultaten in 2026!

