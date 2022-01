Bijna voltallige gemeenteraad vraagt om meer uitleg over mislukte huurovereenkomst Utrecht Cangeroes

Bijna de voltallige Utrechtse gemeenteraad heeft het college vragen gesteld over de situatie rondom de Utrechtse basketbalvereniging Cangeroes. De vereniging maakte twaalf jaar gebruik van een sporthal van David Lloyd in Overvecht, maar de verhuurder zag op het laatste moment af van een nieuwe huurovereenkomst met Cangeroes.

Hoe zit het ook alweer precies? BC Utrecht Cangeroes huurt al jarenlang een van de drie sporthallen van David Lloyd in Overvecht. Omdat de afspraken recent veranderden, werd de basketbalvereniging aangemerkt als hoofdgebruiker. Cangeroes moest daardoor ook ineens de volledige huur van de hal gaan betalen: 100.000 euro.

Om die huurverhoging te kunnen betalen, kwam de gemeente Utrecht de basketbalvereniging tegemoet met een subsidie van 75.000 euro voor vier jaar. Toen Utrecht Cangeroes aangaf dat die subsidie niet dekkend zou zijn, gaf de gemeente aan nog ruimer subsidie te willen verlenen.

Padelvereniging

De problemen leken dus opgelost, maar David Lloyd moest nog wel akkoord gaan met de huurconstructie. Volgens Utrecht Cangeroes was David Lloyd eind december al akkoord gegaan met de hoofdlijnen en zouden er nog praktische details uitgewerkt moeten worden.

Maar op 4 januari hoorde de vereniging plotseling dat David Lloyd afzag van de hele overeenkomst. In plaats daarvan wil het bedrijf een overeenkomst aangaan met een padelvereniging.

Opheldering

De Utrechtse fracties van CDA, D66, Stadsbelang Utrecht, DENK, GroenLinks, PvdA, SP, Student & Starter en VVD willen nu van het college weten hoe het zover heeft kunnen komen. “Kunt u aangeven welke overweging ten grondslag ligt aan het besluit van David Lloyd om de zaal niet aan de Cangeroes beschikbaar te stellen, maar aan de padelvereniging?”, willen ze onder meer weten.

Ook vragen de partijen zich af in hoeverre er sprake was van een overeenkomst tussen David Lloyd en Cangeroes en welke rol de gemeente gespeeld heeft bij de gesprekken tussen de twee partijen. “Was er sprake van een schriftelijke overeenkomst of een akkoord op hoofdlijnen met een huurvoorstel?”

“Zijn er leegstaande bedrijfspanden die een tijdelijke oplossing kunnen bieden?” – Utrechtse gemeenteraadsfracties

Nu de overeenkomst met David Lloyd is mislukt, willen de partijen dat de Cangeroes zo snel mogelijk een alternatieve sportlocatie krijgen. De fracties vragen het college dan ook welke alternatieven de Cangeroes geboden kunnen worden ‘voor de korte en lange termijn’. “Zijn er bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden die een tijdelijke oplossing kunnen bieden?

Ook vragen ze zich af wat het stranden van de overeenkomst voor gevolgen heeft voor de toegezegde subsidie aan de Cangeroes.

Betrokkenheid gemeente

“Terugkijkend zijn de genoemde partijen (die de vragen stellen, red.) verbaasd dat er pas op een heel laat moment met de Cangeroes naar een oplossing werd gezocht voor een probleem dat al lange tijd bekend was”, aldus de fracties.

“Klopt het dat de betrokkenheid van de gemeente pas concreet werd na een dubbele oproep van de raad?” – Utrechtse gemeenteraadsfracties

Het college wordt daarom ook om uitleg gevraagd over die gang van zaken. “Klopt het dat de betrokkenheid van de gemeente pas concreet werd na een dubbele oproep van de raad om tot een oplossing voor Cangeroes te komen”, is een van de vragen dan ook. “Heeft dit naar mening van het college negatieve invloed gehad op de totstandkoming van een akkoord?

Het college heeft een aantal weken de tijd om de vragen te beantwoorden.