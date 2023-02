Deel Utrechtse politiek stelt voor dat overlastgevende horeca aan Nobelstraat tijdelijk eerder sluit

Een deel van de Utrechtse politiek roept de gemeente op iets te doen aan de geluidsoverlast in de omgeving van de Nobelstraat. Er zou volgens EenUtrecht, Partij voor de Dieren, Volt en Utrecht Solidair sprake zijn van ‘ontoelaatbare geluidshinder’. Zij stellen voor dat horecazaken die overlast veroorzaken tijdelijk eerder de deuren moeten sluiten.

De gemeente zelf erkent het probleem. In september vorig jaar heeft zij met onder meer bewoners, ondernemers en studenten van de Nobelstraat om tafel gezeten. Er is destijds gesproken over onder andere geluidsoverlast door uitgaanspubliek en evenementen én laden en lossen, maar ook de verkeersveiligheid, fietsparkeren, trillingen door busverkeer en vervuiling. Ook kunnen mensen hun ideeën en wensen delen op deze website.

De vier partijen hebben nu schriftelijke vragen ingediend die specifiek over geluidsoverlast gaan. Deze partijen verwijzen naar een meting die in 2022 is uitgevoerd. Daaruit zou blijken dat de geluidsoverlast in de nacht groter is dan de ‘zwaarst belaste’ woningen rond Schiphol.

Gezondheid

“Deelt het college de conclusie dat de gemeten waarden, zowel van direct geluid van de horeca als ook van indirect geluid vanaf de straat aantonen dat er objectief sprake is van ontoelaatbare geluidshinder en dit structurele gezondheidsschade toebrengt aan omwonenden”, is te lezen in de schriftelijke vragen.

Daarnaast willen de partijen weten welke maatregelen de gemeente al genomen heeft en welke maatregelen er genomen gaan worden. De fracties stellen zelf als ‘belangrijke maatregel’ voor om de vergunningen van de horecazaken waar veel overlast vandaan komt te beperken.

Boetes

Daarnaast vragen ze of het college bereid is om een ‘concreet structureel handhavingsplan’ te maken om geluidsoverlast door horeca en het uitgaanspubliek beter aan te pakken. “Onder andere door te omschrijven welke boetes gaan gelden.”

Tot slot verwijzen de partijen naar borden in Park Lepelenburg. Daarop is te lezen dat geluidsoverlast na 22.00 uur beboet wordt met 140 euro. “Kan een vergelijkbare maatregel ook gaan gelden voor de Nobelstraat.”