Ellen Bijsterbosch wil nieuwe D66-leider in Utrecht worden: ‘Tijd voor meer lef’

D66-raadslid Ellen Bijsterbosch (34) heeft zich al kandidaat gesteld om de nieuwe lijsttrekker van D66 Utrecht te worden. Leden kunnen van 17 tot en met 30 mei stemmen. Ze heeft een uitgesproken koers: “We moeten nog meer bouwen dan we nu doen, dus ook in Rijnenburg.”

“Het is tijd voor meer lef binnen D66”, zegt Bijsterbosch. “Het afgelopen decennium hebben we als grote partij telkens bestuursverantwoordelijkheid genomen. Dat is goed, maar we zijn daardoor ook een beetje verkrampt. We zijn ons te veel gaan vereenzelvigen met coalitiepolitiek.”

Ze vindt het belangrijk dat Utrechters weten waar de partij voor staat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Bijsterbosch “Als de coronacrisis straks voorbij is, ligt de stad economisch aan gort. Daarom moeten we banen naar de stad halen.”

Groei

Daarnaast kan de groeiende woningcrisis volgens Bijsterbosch niet worden genegeerd. “Daarom moeten we nog meer bouwen dan we nu doen, dus ook in Rijnenburg.” De groei van de stad vindt ze dan ook een belangrijk thema.

“Groei betekent meer werk, meer voorzieningen en meer plek om in deze stad te wonen. Daarvoor moeten we ook kiezen voor bouwen buiten de bestaande stad. Zo houden we ruimte over in de gebouwde omgeving. Een stad is niet alleen om te wonen maar ook om te leven.”

Ze noemt cafés, sportvelden en muziekscholen als voorbeelden die Utrecht een plek maken om te leven en je te ontwikkelen. “En net zoals ik ooit in deze stad ben komen wonen omdat Utrecht geweldig is, gun ik iedereen een betaalbaar, fijn huis.”

Jony Ferket

Tot nu toe zijn er nog geen andere kandidaten bekend. Begin juni wordt bekend wie de nieuwe politiek leider wordt van de partij. Op dit moment is Jony Ferket (34) de lijsttrekker van D66 Utrecht.

Bijsterbosch is sinds 2018 raadslid. Daarvoor was ze binnen D66 Utrecht actief als bestuurslid. Ook schreef ze het afgelopen jaar mee aan het landelijke verkiezingsprogramma van de partij. Verder is ze ondernemer in de culturele sector.